Tvarohovo-pudinkové řezy s jemným krémem: Vláčný moučník, který se doslova rozplývá na jazyku

se u nás pekly tak často, že jsem je dlouho brala skoro jako Tvarohovo-pudinkové řezy samozřejmost. Máma je o víkendech vytáhla z trouby, plech přistál na lince a bylo vyřízeno. Měkké těsto, kakaová náplň z pudinku a tvarohu, navrch . Nic složitého. Až později, když jsem je začala péct sama, mi došlo, jak chytře je ten recept vymyšlený. kokos Žádné pracné vrstvení, žádné zdobení na půl odpoledne. Upeče se korpus, ušlehá krém, posype se kokos. Jen je dobré počítat s tím, že se do nich doma většinou někdo pustí dřív, než pořádně ztuhnou.
Hlavní roli tu hraje
kakaový pudink spojený s . Pudink se uvaří z mléka, osladí, nechá vychladnout a potom se vyšlehá s tvarohem na hladší tvarohem krém. Ten přijde na upečený korpus.
Můj tip: Uvařený pudink zakryjte potravinářskou fólií položenou přímo na jeho povrch a nechte ho chladnout při pokojové teplotě. Do lednice ho nedávejte. Když je pudink příliš studený, s tvarohem se spojuje hůř a v náplni pak mohou zůstat malé hrudky. Recept na tvarohovo-pudinkové řezy s kakaovou náplní a kokosem
Z klasického plechu o velikosti zhruba 30 × 40 cm vyjde přibližně
20 až 24 kousků. Celková délka přípravy: přibližně 1,5 hodiny, náplň se ale nanáší vždy až na vychladlý korpus Ingredience k přípravě
Těsto: 2 hrnky polohrubé mouky ½ hrnku moučkového cukru 1 vanilkový cukr 1 lžička prášku do pečiva ½ hrnku oleje ½ hrnku mléka 4 vejce
Kakaovo-tvarohová náplň: 2 kakaové pudinky v sáčku na vaření ½ litru mléka 5 lžic moučkového cukru 1 měkký tvaroh, 250 g
Dokončení: Postup přípravy vláčných řezů s tvarohem a kakaovým pudinkem
1. Troubu předehřejte na
180 stupňů a plech vyložte pečicím papírem. Vyplatí se nechat papír trochu přečnívat přes okraje. Hotový moučník se pak z plechu snáz vytáhne a nemusíte ho složitě odřezávat od stran.
2. Do větší mísy rozklepněte
4 vejce, přidejte ½ hrnku moučkového cukru a 1 vanilkový cukr. Šlehejte ručním mixérem asi 3 až 5 minut, dokud směs nezesvětlá, nenabude a nebude trochu hustší. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Tvarohovo pudinkové řezy s jemným krémem, které se rozplývají na jazyku: Moučník, který zmizí z plechu dřív, než vychladne
3. Za stálého míchání přilévejte
½ hrnku oleje a ½ hrnku mléka. Olej pomůže tomu, aby korpus zůstal měkký i druhý den. S máslem by byl základ po vychladnutí hutnější.
4. Přisypte
2 hrnky polohrubé mouky promíchané s 1 lžičkou prášku do pečiva. Teď už míchejte jen krátce. Těsto není potřeba dlouho šlehat, spíš by mu to uškodilo a po upečení by mohlo být tužší. Správně má připomínat hustší lívancové těsto.
5. Těsto rozetřete na plech pokud možno rovnoměrně a dejte péct při
180 stupních asi na 25 až 30 minut. Korpus má lehce zezlátnout. Když do středu zapíchnete špejli, měla by vyjít suchá. Pak ho nechte úplně vychladnout. Teď si připravíme náplň
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1. Do hrnce nalijte
½ litru mléka, přidejte 5 lžic moučkového cukru a oba sáčky kakaového pudinku. Všechno dobře rozmíchejte metličkou, aby v mléce nezůstaly hrudky. Za stálého míchání přiveďte k varu a po zhoustnutí vařte ještě asi 2 minuty.
2. Horký pudink zakryjte fólií položenou přímo na povrch a nechte ho vychladnout na pokojovou teplotu. Tady se spěchání většinou nevyplatí. Moc teplý pudink i příliš studený pudink se s tvarohem nespojí tak pěkně, jak by měl.
3. Do vychladlého pudinku přidejte celý
tvaroh a vyšlehejte hladký krém. Pokud chcete náplň jemnější, sáhněte po měkkém tvarohu místo hrudkovitějšího. Hotová náplň má být krémová, hladká a snadno roztíratelná. Poslední krok
1. Tvarohovo-pudinkovou náplň rozetřete na vychladlý korpus po celé ploše. Povrch posypte
strouhaným kokosem. Než začnete krájet, dejte řezy alespoň na 30 minut do chladu, aby krém zpevnil a jednotlivé kousky lépe držely tvar.
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VIDEO Tipy redakce: Vanilkový místo kakaového pudinku: Pokud nemáte chuť na kakaovou náplň, použijte vanilkový nebo čokoládový pudink. Postup zůstane stejný, změní se jen chuť krému. Tvaroh a jeho výběr: Do náplně se snáz zašlehá měkký tvaroh než tučný hrudkovitý. Healthline uvádí tvaroh jako dobrý zdroj bílkovin a vápníku, takže v receptu má smysl i z výživového hlediska. Pořád je to ale sladký moučník, na to je fér nezapomenout. Kokos lze zaměnit: Místo kokosu můžete použít nasekané oříšky, strouhanou čokoládu nebo tenkou vrstvu kakaa. Kokos má ale výhodu v tom, že jemné náplni dodá trochu hrubší strukturu. Krájení bez drolení: Na úhlednější řezy pomůže ostrý nůž namočený v horké vodě a otřený dosucha. Ideálně ho takto očistěte po každém delším řezu. Je to o pár minut práce navíc, ale na talíři je to znát.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou