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Tvarohovo-pudinkové řezy s jemným krémem: Vláčný moučník, který se doslova rozplývá na jazyku

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Tvarohovo-pudinkové řezy patří k těm dezertům, které nevyžadují žádné cukrářské finty, a přesto pokaždé sklidí aplaus. Kakaový pudink spojený s tvarohem vytvoří krémovou náplň, která na korpusu drží jako přibitá, a kokos na vrchu dodá příjemný kontrast.
Fotografie k tvarohovo pudinkovým řezům

Fotografie k tvarohovo pudinkovým řezům

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Tvarohovo pudinkové řezy s jemným krémem, které se rozplývají na jazyku: Moučník, který zmizí z plechu dřív, než vychladne
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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