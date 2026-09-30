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Velký návrat do Ulice! Aneta Krejčíková nepočítala s tím, že se vrátí: Pravda o jejím zmizení do Berlína

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Před více než rokem Ulici opustila. A tehdy to pro Anetu Krejčíkovou bylo po dvaceti letech v nekonečném seriálu definitivní sbohem. Ale člověk míní, život mění. A i když s návratem už nepočítala, je zpátky! V její životní roli Gábiny Pumrové ji diváci Ulice uvidí opět už dnes!
Všichni mají pochopitelně radost.

Všichni mají pochopitelně radost.

Zdroj: Se souhlasem TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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