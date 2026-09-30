Velký návrat do Ulice! Aneta Krejčíková nepočítala s tím, že se vrátí: Pravda o jejím zmizení do Berlína

Máte se na co těšit. Už je zase rodina pohromadě. Gábina všem udělala radost. Ulice je oblíbený seriál. Kde je ale pravda? Co Gábina skrývá? Šíma se na mámu velmi těšil. Velké shledání se všema. Co se s Gábinou děje? Jenže nic není jen tak. Všichni mají pochopitelně radost. Gábina se vrací z Německa.
Před více než rokem Ulici opustila. A tehdy to pro Anetu Krejčíkovou bylo po dvaceti letech v nekonečném seriálu definitivní sbohem. Ale člověk míní, život mění. A i když s návratem už nepočítala, je zpátky! V její životní roli Gábiny Pumrové ji diváci Ulice uvidí opět už dnes!
" Abych byla upřímná, už jsem nepočítala s tím, že se vrátím. Odcházela jsem před nějakým rokem, rokem a půl s tím, že prostě odcházím," přiznává herečka. Nakonec se ale ukázalo, že její příběh v Ulici ještě zdaleka není u konce.
Tehdy ji scenáristé „odstěhovali“ do Berlína, kde její postava Gábiny Pumrové budovala slibnou kariéru módní návrhářky. Doma v Ulici ale nechala partnera Hermana (Jan Holík) a takřka dospělého syna Šimona (Jakub Krause). Ačkoliv všichni tři zůstali v kontaktu, oba její nejbližší muži ji v Berlíně pravidelně navštěvovali, divák ji neviděl. Co stojí za jejím nečekaným návratem a jaké plány má do budoucna? Její představitelka Aneta Krejčíková prozradila, co Gábinu čeká a jak návrat do Ulice vnímá. Gábina má v Ulici stále co řešit
Její návrat má jasný dějový důvod. Gábina sice v Berlíně rozvíjí svou kariéru návrhářky, zároveň je ale potřeba, aby nezůstaly stranou její vztahy s lidmi, kteří jsou pro ni důležití. „Gábina balancuje mezi prací a rodinným životem. Jak to tak pracující maminky mají. Ale ten technický důvod je ten, že je potřeba, aby tahle dějová linka neupadla v zapomnění a v zatracení a mohla se posunout dál. Přijela jsem posunout děj,“ vysvětluje pro nova.cz s úsměvem Aneta Krejčíková.
Gábinu tak čeká návrat nejen za rodinou, ale také do prostředí, které důvěrně zná. Po tak dlouhé době se ovšem mnohé změnilo. Její syn Šimon už dávno není malý kluk a také její vztah s Hermanem prošel řadou zkoušek. Jako návrat do rodiny
Přestože se Aneta Krejčíková před časem s Ulicí loučila s tím, že její působení v seriálu skončilo, návrat pro ni není jen pracovním setkáním. Na place ji totiž čekali lidé, ke kterým má za roky společného natáčení velmi blízko. „Je to hezký, protože mám tady kolem sebe báječnou partu lidí, Honzu Holíka, Jakuba Krauseho, Alenku Štréblovou. To je fakt jak rodina, prostě. Až mě to dojímá,“ říká herečka v rozhovoru pro nova.cz
Právě společné setkání s kolegy tak návratu dodává další rozměr. Po více než roce se znovu ocitá mezi lidmi, se kterými strávila významnou část svého profesního života. A co ten soukromý? „ Žiju hezky a dělám všechno pro to, abych byla šťastná,“ dodává Aneta. Zdroj: Aplausin.cz, TV Nova