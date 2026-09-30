Vytěžte ze solárů co nejvíce energie: Pomocí speciálního nátěru zvýšíte účinnost až o 18 procent

Jak zvýšit účinnost fotovoltaiky? Stačí ji natřít speciálním nátěrem a její účinnost vzroste až o 18 %. Ochranná vrstva pomáhá udržovat panely čisté a její účinek může vydržet i několik let.
Jak zvýšit účinnost domácí solární elektrárny? Způsob je překvapivě jednoduchý
Solární elektrárny v posledních letech zažívají v Čechách velký boom. Nejen odborníci ji považují za budoucnost energetiky. Také moderně smýšlející majitelé rodinných domů instalují na střechy solární panely, které jsou během roku schopné vyprodukovat tolik elektrického proudu, aby snížily účty za energie. A protože je o solární panely stále větší zájem, jejich vývoj jde neustále kupředu. Díky tomu se zvyšuje efektivita, a naopak se eliminují nebo zcela omezují negativní vlastnosti.
Ale ani majitelé stávajících solárních panelů nemusí zoufat. Pokud vlastníte starší fotovoltaiku, můžete zvýšit její efektivitu pomocí speciální impregnace. Ta dokáže výrazně přispět k optimalizaci účinnosti solárů, přičemž její pořízení není nijak nákladné. Není divu, že o speciální nátěr má zájem stále více majitelů solárních elektráren.
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Speciální impregnace může zvýšit účinnost starších solárů
Co je speciální impregnace na solární panely a jak funguje? Jde o nanokeramickou impregnaci pro solární panely, která se nanáší přímo na povrch solárních panelů v ultratenké vrstvě. Ta dokáže udržet zařízení dlouhodobě čisté, což je jeden z důležitých předpokladů k tomu, aby dokázaly produkovat co nejvíce elektrické energie.
Mimo to přispívá ke zvýšení celkové odolnosti solárů. Například tak, že je chrání před opotřebením vlivem vnějšího prostředí nebo poškrábáním. I tyto vlastnosti mají vliv na celkovou efektivitu fotovoltaické elektrárny.
Impregnace poskytuje panelům vlastnosti, jako jsou oleofobnost, hydrofobnost, odolnost vůči environmentálním faktorům a ochranu proti poškození UV zářením.
Proč je pro panely důležitá čistota?
To, jak efektivně bude fotovoltaická elektrárna vyrábět elektrický proud, závisí na intenzitě slunečního záření na aktivní vrstvu panelu. Tato vrstva je však ukryta pod ochranným sklem. Pokud je sklo znečištěné nebo jakýmkoliv způsobem zanesené, například pylem, prachem nebo organickým materiálem, na aktivní vrstvu panelu dopadá méně slunečních paprsků. Proto je důležité udržet panely v naprosté čistotě.
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Jak výrazně dokáže znečištění snížit výkon?
Podle odborníků na fotovoltaické elektrárny může znečištění snížit výkon panelů už v prvním roce užívání až o pět procent. Po 5 letech může rozdíl ve výkonnosti dosahovat až 15 % z celkového výnosu. Pokud jsou panely silně znečištěné, jejich účinnost může klesnout dokonce až o 25 %. Z dlouhodobého hlediska tak mohou být ztráty výrazné.
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Jak impregnace funguje a kolik stojí?
Impregnace má samočistící efekt. Kapalina vytvoří na skleněné vrstvě solárního panelu extra hladkou neviditelnou vrstvu, po které voda nestéká v tradičních nehybných kapkách, ale ve specifických kapičkách, které mají tvar drobných kuliček. Proto se i na mírném sklonu rychle skutálí a cestou na sebe navážou nečistoty. Tím může déšť pomoci průběžně odstraňovat nečistoty z povrchu solárních panelů.
Impregnace odbornou firmou stojí 150 až 400 korun za metr čtvereční a ochranný účinek vrstvy je zachován po dobu až tří let.
Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: tssgroup.cz, https://solarniasociace.cz| Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz