Slafkovský před sezonou zvedá laťku: Chceme hrát finále Stanley Cupu

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- Slafkovský v minulé základní části vytvořil osobní maximum 73 bodů za 30 gólů a 43 asistencí, dalších 12 bodů přidal v play off.
- Montreal po účasti ve finále Východní konference míří výš a Slafkovský otevřeně mluví o finále Stanley Cupu.
- Slovák by měl sezonu začít ve formaci s Oliverem Kapanenem a Ivanem Demidovem, od něhož očekává výrazný výkonnostní posun.
Slafkovský má za sebou sezonu, která potvrdila jeho rostoucí postavení v NHL. Jednička draftu z roku 2022 poprvé překonala třicetigólovou hranici a 73 body vytvořila nové kariérní maximum. V play off přidala dalších šest branek a stejný počet asistencí.
Dařilo se mu také v reprezentaci. Na zimních olympijských hrách zaznamenal čtyři góly a čtyři asistence a pomohl Slovensku k překvapivému čtvrtému místu.
Před novým ročníkem už ale Slafkovský nechce mluvit jen o postupném zlepšování. Canadiens se v minulé sezoně dostali až do finále Východní konference, a tak podle něj existuje jediný logický další krok.
"Chceme udělat další krok a když jsme naposledy hráli finále Východní konference, tak je teď dalším krokem dostat se do finále Stanley Cupu. Na to se budeme soustředit. Chceme být ještě lepší než v minulé sezoně," navnadil fanoušky.
Kreider má přidat sílu, Demidov další góly
Montreal během léta prošel několika změnami, jednou z nejvýraznějších je příchod zkušeného Chrise Kreidera. Slafkovský si od pětatřicetiletého Američana slibuje především větší fyzickou sílu a lepší vyváženost jednotlivých formací.
"Chris je silný chlap, to je jeho velká přednost. Teď má skoro každá naše formace jednoho statného hokejistu, který vyhrává souboje, bojuje v rozích a dokáže využít velké tělo," vysvětlil slovenský útočník.
Sám by měl nový ročník začít vedle Olivera Kapanena a Ivana Demidova. Pro Slafkovského nejde o neznámé prostředí, protože s oběma už v minulém ročníku odehrál téměř čtyřicet zápasů. Jeho role se ale bude částečně lišit od působení v elitní formaci s Nickem Suzukim a Colem Caufieldem.
Velká očekávání má především od Demidova. "Ve svém druhém roce v NHL určitě půjde nahoru. Myslím si, že dá více gólů, bude více tvořit hru a bude mít vyšší sebevědomí," předpověděl.
Pro samotného Slafkovského už Montreal dávno není pouze místem, kde hraje hokej. Čeká ho pátá sezona v Canadiens a kanadské město označuje vedle rodných Košic za svůj druhý domov.
"Na sto procent je to pro mě druhý domov. Tohle město miluju. Bez debaty je to jedno z nejlepších hokejových míst na světě. Mám štěstí, že mám dva takové skvělé domovy Košice a Montreal," doplnil.
Zároveň dobře poznal, jak náročné prostředí Canadiens dokáže být. Když tým vítězí, podle něj není lepší místo pro hokej. Když se nedaří, fanoušci umějí dát svou nespokojenost jasně najevo. Slafkovský to ale nevnímá jako problém, nýbrž jako součást vysokých očekávání, která má i samotná kabina.
„Mají vysoké standardy a ty máme i my v týmu. Chceme být lepší a dostat se až na vrchol. Chceme to vyhrát pro ně i pro nás," uzavřel talentovaný mladík.
První prověrka přijde okamžitě. Canadiens otevřou nový ročník kanadským soubojem na ledě Toronto Maple Leafs.
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