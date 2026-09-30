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Slafkovský před sezonou zvedá laťku: Chceme hrát finále Stanley Cupu

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Juraj Slafkovský vstupuje do páté sezony NHL po dosud nejlepším ročníku kariéry, osobní statistiky ale tentokrát nejsou tím hlavním. Dvaadvacetiletý slovenský útočník chce s Montreal Canadiens navázat na účast ve finále Východní konference a posunout se ještě o jedno patro výš. Cíl pro nový ročník proto formuloval jednoduše, je jím finále Stanley Cupu.
Slafkovský před sezonou zvedá laťku: Chceme hrát finále Stanley Cupu

Slafkovský před sezonou zvedá laťku: Chceme hrát finále Stanley Cupu

Zdroj: Montreal Canadiens
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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