Stojíte v Německu, ale mobil se připojí ke švýcarské síti. U Bodamského jezera čeká turisty několikatisícový účet za pár minut

Volker Frede, starosta městečka Hagnau na severním břehu Bodamského jezera, to zná z první ruky. Z promenády jeho obce je to vzdušnou čarou asi pět kilometrů do švýcarského Altnau na protějším břehu a švýcarský signál bez problémů dosáhne až k radnici. Někteří místní musí v bytě stát na konkrétním místě, aby jejich telefon zůstal v německé síti. Turista, který o problému neví, může snadno dopadnout stejně. Mobil se totiž automaticky přihlásí k dostupné síti podle jejích parametrů a v některých místech může být švýcarský signál silnější než německý. Jenže Švýcarsko není součástí unijního režimu „roam like at home“. V tu chvíli přestává platit výhodný EU roaming a začínají se uplatňovat podmínky českého operátora pro Švýcarsko. Spotřebitelská organizace Verbraucherzentrale Baden-Württemberg varuje, že účty mohou dosáhnout i velmi vysokých částek. Hovory mohou stát několik eur za minutu a data mohou být výrazně dražší než v EU. Evropská pojistka sice může zastavit datový provoz při dosažení výchozího limitu 50 eur dodatečné útraty, ale i tato částka může při drahém roamingu narůst poměrně rychle a limit se nevztahuje na běžné hlasové hovory ani SMS.
Proč zrovna Bodamské jezero
Fyzika je v tomto případě poměrně jednoduchá. Rádiový signál se nad vodní hladinou může šířit bez překážek, které by mu v cestě stály v husté zástavbě nebo členitém terénu. Švýcarské vysílače na jižním břehu jezera tak mají směrem k německé straně relativně volnou dráhu a v některých místech mohou nabídnout silnější signál než německé vysílače, kterým stojí v cestě budovy nebo terén. Telefon přitom nepoznává hranici podle toho, na které straně jezera se nachází. Dostupnou síť vybírá především podle rádiových a síťových parametrů.
Švýcarský federální úřad pro komunikaci BAKOM obecně upozorňuje, že mobilní signál se na hranici nezastaví. A Bodamské jezero není jediné rizikové místo. Reportáž SWR Aktuell z července 2026 zmiňuje stejný problém v trojmezí u Basileje i v okresech Waldshut a Lörrach. Kdekoli se potkává území EU se švýcarskou mobilní sítí a signál ze Švýcarska je v daném místě dostatečně silný, může vzniknout stejný problém.
Proč je Švýcarsko mimo EU roaming
Norsko, Island a Lichtenštejnsko patří do Evropského hospodářského prostoru, a proto spadají pod unijní roamingová pravidla. Švýcarsko do EHP nikdy nevstoupilo. Stojí mimo tento rámec, a unijní režim „roam like at home“ se na něj proto automaticky nevztahuje.
Švýcarská vláda v odpovědi na parlamentní návrh 25.3771 uvedla, že je případnému zapojení do režimu „roam like at home“ v principu nakloněna, zároveň ale uvedla, že zahájení jednání o této otázce momentálně nepovažuje za vhodné. Nejprve je podle vlády potřeba vyjasnit technické a politické aspekty v rámci širších vztahů mezi Švýcarskem a Evropskou unií.
Pikantní detail: švýcarský stát drží 51 % akcií ve Swisscomu, dominantním operátorovi země. V roce 2025 Swisscom vyplatil vládě dividendu 581 milionů švýcarských franků. To samo o sobě není důkazem, že právě roamingové příjmy ovlivňují politický postoj Švýcarska, stát má ale na hospodaření Swisscomu jako významný akcionář přímý finanční zájem. Podle dat BAKOM citovaných deníkem Südkurier vydělali švýcarští operátoři na roamingu z EU dohromady kolem 45 milionů franků ročně. Země Bádensko-Württembersko už ve své strategii spolupráce se Švýcarskem pro rok 2025 výslovně podporuje zapojení Švýcarska do evropského režimu roamingu. Zatím bez výsledku.
Jak to dopadá na české turisty
Princip se netýká národnosti, ale SIM karty a podmínek jejího operátora. Jakmile se český telefon na německém břehu přihlásí ke švýcarské síti, začnou platit podmínky českého operátora pro Švýcarsko, které se mohou výrazně lišit od podmínek pro Německo.
- O2 vede Švýcarsko mimo standardní EU roaming a nabízí pro něj samostatné roamingové balíčky. Automaticky posílá cenovou SMS při změně sítě, ale v rámci jedné zóny nemusí přijít pokaždé nová zpráva.
- T-Mobile zařazuje Švýcarsko do kategorie „Evropa – mimo EU“. Radí ruční výběr sítě a kontrolu roamingového partnera.
- Vodafone má Švýcarsko ve 2. roamingové zóně, uvádí jako partnery Swisscom a Sunrise a odkazuje na roamingovou kalkulačku.
Konkrétní ceny se liší tarif od tarifu, univerzální číslo proto neexistuje. Jisté je, že žádný z velkých českých operátorů Švýcarsko nezařazuje do standardního EU roamingu.
Evropská pojistka v podobě automatického přerušení dat při dosažení finančního limitu podle Evropské komise funguje jako ochrana proti nekontrolovanému nárůstu účtu za data i při roamingu mimo EU, pokud ji operátor a zákazník nevypnuli nebo nezměnili nastavení. Nejde ale o garanci nulového účtu. Do nastaveného limitu účet roste a ochrana se vztahuje na datový roaming, nikoli automaticky na hlasové hovory a SMS.
Co udělat, než vyrazíte k jezeru
Ochrana existuje a není složitá. Stačí ji znát předem.
- Vypněte automatický výběr sítě. V nastavení telefonu přepněte na ruční režim a zvolte německého operátora (Deutsche Telekom, Vodafone DE, O2 DE). Telefon pak nebude automaticky přecházet mezi dostupnými sítěmi, dokud nastavení nezměníte.
- Vypněte datový roaming. Pokud data nepotřebujete, je to nejjistější pojistka proti nečekaným účtům za mobilní internet. Na Wi-Fi v hotelu nebo restauraci můžete internet používat bez roamingových poplatků.
- Zkontrolujte si podmínky pro Švýcarsko. Před odjezdem se podívejte do samoobsluhy svého operátora, kolik stojí minuta hovoru, SMS a megabajt dat ve Švýcarsku podle vašeho tarifu.
- Nechte zapnuté informační SMS. O2, T-Mobile i Vodafone posílají informace po přihlášení do zahraniční sítě. Nespoléhejte ale jen na ně, protože zpráva nemusí přijít okamžitě.
- Kontrolujte displej. Název sítě je vidět v horní liště telefonu. Pokud tam svítí Swisscom nebo Sunrise místo německého operátora, přepněte ručně zpět na německou síť.
- Na lodi buďte dvojnásob opatrní. Uprostřed jezera může být švýcarský signál silnější a telefon se může k jeho síti přihlásit, pokud mu to nastavení dovoluje.
Bodamské jezero je oblíbenou destinací českých turistů a nic na tom nezmění ani roamingová past. Stačí před odjezdem věnovat dvě minuty nastavení telefonu a můžete si ušetřit účet, který by jinak mohl nepříjemně překvapit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman