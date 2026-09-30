Nájem, nebo vlastní bydlení? Co se v roce 2026 vyplatí víc a kdy dává smysl hypotéka
Platit nájem, nebo si pořídit vlastní bydlení? Dostupnost bydlení se za poslední roky dramaticky zhoršuje, především pro mladé jednotlivce i páry. Co se vyplatí v následujících letech více?
Dohání Česko svou nedostupností vlastního bydlení ostatní státy EU?
Zatímco v některých evropských zemích je nájemní bydlení běžnou součástí života mladých lidí, v Česku dlouhodobě převažuje preference vlastního bydlení. Jenže jen málokterá mladá rodina nebo jednotlivec získá hypotéku nebo úvěr a sen o vlastním bydlení se tak rozpadá.
Problém s koupí vlastního bydlení vzniká ve velkých městech, především pak v Praze. Ceny nájmů ovšem také rostou. Je to vinou inflace a také velké poptávky. Čtěte také: Pravidelné platby vám mohou z účtu ukrajovat tisíce ročně. Zkontrolujte, za co každý měsíc platíte Je lepší vlastní bydlení, nebo dlouhodobý nájem?
Ceny nemovitostí, výše úrokových sazeb, nároky na splnění podmínek pro získání hypotéky, náklady na údržbu, energie a pojištění nutí investory stále častěji k otázce, zda není výhodnější z dlouhodobého hlediska nájem.
Odpověď bude vždy na individuálním případě, potřebách i finančních možnostech. V úvahu je třeba vzít výhody i nevýhody jednotlivých typů bydlení, které si představíme níže. Pro srovnání se zaměříme na byty, které tvoří většinu trhu s nájemním bydlením.
Nemovitosti zdražují a jednodušší řešení neexistuje.
Od doby hypoteční krize z roku 2007 – 2009 ceny strmě rostou. To rozdělilo společnost na dvě strany:
Někteří na růstu cen vydělávají, Pro jiné je stále těžší pořídit si vlastní bydlení. Je lepší bydlet v pronajatém bytě, nebo investovat do vlastního?
Na první pohled celkem i jednoduchá otázka, ale odpověď zdaleka není tak jednoznačná. Pro mnoho lidí je tahle otázka bohužel zbytečná. Vlastní bydlení berou jako jedinou a správnou cestu. Nájem vnímají spíše jako nutné zlo nebo krátkodobé provizorium. Za těmito názory stojí hned několik aspektů, ale jedno je jisté. S neustále se zdražujícími hypotékami a mnohdy nesmyslnými cenami za nemovitosti se debata o vlastním bydlení nebo nájmu stává čím dál častější.
Čtěte také: Nová zelená úsporám 2026: Kdo může získat bezúročný úvěr na úsporné bydlení a jak o něj požádat Jaká je dostupnost vlastního bydlení v České republice?
Česká republika se z pohledu dostupnosti a kvality bydlení umístila na 23. místě z 27 zemí Evropské unie. Patříme tedy mezi pět nejhorších států Unie. Průměrný byt dnes vyjde na zhruba 13,6 platu, což je v průměru třetí nejhorší výsledek v EU. Kromě toho strmě roste počet domácností, které mají s bydlením velké finanční potíže. Více než 13 % domácností má výdaje spojené s bydlením přes 40 % svého příjmu, což řadí Česko na pátou příčku v EU.
Z čeho pramení nedostupnost vlastního bydlení?
Podle ekonomů je hlavním problémem nedostupného bydlení malý počet nově postavených bytů. Aby bylo možné pokrýt poptávku, je potřeba vystavět 50 až 60 tisíc bytů, ale ve skutečnosti se staví asi jen polovina.
K dlouhodobému růstu cen nemovitostí přispívá hned několik faktorů: Vysoká poptávka investorů, soustředění obyvatel ve větších městech, vývoj úrokových sazeb, nedostatečná nová výstavba. Nedostupnost bydlení dopadá především na mladé
Problém s koupí vlastního bydlení mají především mladí lidé. Jsou na začátku pracovní dráhy, jejich příjmy jsou nižší a mají minimální úspory.
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To, zda je investice do vlastního bydlení aktivum nebo pasivum, je pro mnohé složitá otázka:
Aktivum je vše, co slibuje zhodnocení. Ideálně vrátí víc, než byla počáteční investice. Patří sem akcie, ETF, dluhopisy nebo investiční nemovitosti. To všechno má potenciál růst nebo generovat příjem.
Pasivum je zjednodušeně řečeno vše, co ztrácí na hodnotě – nevydělává peníze, stojí další náklady. Typickým příkladem je v tomto případě auto. Opotřebovává se, klesá jeho hodnota a neustále se do něj musí investovat z důvodu servisu a údržby.
A kde v těchto dvou příkladech stojí investice do vlastního bydlení. Pokud se na to podíváme z dlouhodobého hlediska, pak nejspíš někde uprostřed. Z vlastního bydlení sice nemáme žádný příjem (protože v nemovitosti bydlíme), ale nemovitost také neztrácí na hodnotě, naopak.
Nájem, nebo vlastní bydlení – je vlastní bydlení aktivum nebo pasivum. Foto: PlanetaEkonomiky.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak zhodnotit nemovitost hned na začátku?
Při koupi vlastního bydlení investoři často počítají s tím, že hodnota nemovitosti bude z dlouhodobého hlediska růst. To ovšem není automatické a záleží mimo jiné na stavu nemovitosti, lokalitě a vývoji realitního trhu.
Koupě vlastního bydlení je předpokladem, že
hodnota nemovitosti postupem času poroste. Pokud dnes koupíte byt na hypotéku za 6 milionů a tu za 20 let splatíte, na konci budete mít majetek, který bude mít hodnotu výrazně vyšší.
Ovšem za předpokladu, že je nemovitost v dobré lokalitě. Nejde přitom o pozemek, dům ani byt, ale o celkovou atraktivitu lokality – dopravní spojení, dostupnost služeb, rozvoj okolí. Samotná stavba přirozeně stárne a její technický stav se zhoršuje, což může vyžadovat další investice do údržby a rekonstrukcí. Z tohoto pohledu je nemovitost pasivum.
Aby nemovitost udržela svou hodnotu, je potřeba do ní pravidelně investovat větší finanční náklady. Pokud tak neučiníte, za 30 let budete mít sice vlastní byt, ale jeho hodnota absolutně nebude odpovídat růstu trhu.
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První náklad, který se při koupi nemovitosti nesmí přehlédnout, jsou
úroky z hypotéky. Ty zásadně ovlivňují celkové zhodnocení investice. I když bude mít nemovitost za 30 let mnohem vyšší hodnotu, to, kolik jste mezitím zaplatili jen na úrocích, je zásadní otázka. Je to částka, která může jít v lepším případě do statisíců, v horším do milionu. Přesnou výši vám sdělí banka, nebo si ji snadno spočítáte sami pomocí online kalkulaček. Co když vypadne příjem?
Největší nejistotou při splácení hypotéky je výpadek příjmu. Naštěstí máme v Česku funkční a štědrý sociální systém, takže je málo pravděpodobné, že se ze dne na den ocitnete bez prostředků, ale taková situace znamená značný stres, především tehdy, pokud nemáte finanční rezervu.
Výpadek v příjmu je samozřejmě problém i v nájmu. Ovšem když se dostanete do platební neschopnosti, z nájmu odejdete bez větších problémů. S hypotékou už to tak jednoduché není. A nyní se postupně dostáváme k mýtům o nájmu.
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Ohledně nájemního bydlení koluje mezi Čechy stále spousta mýtů. Často je vykreslován v negativním slova smyslu, zatímco vlastní bydlení nikdo nekritizuje. Přitom jde pouze o určitý úhel pohledu.
Nejčastějším úhlem pohledu je, že nájem je vyhazování peněz z okna, nebo že platíte hypotéku někomu jinému. Hypotéka je investicí do vlastního, zatímco pravidelné placení nájmu je rozhazování peněz.
Zkuste se konečně podívat na nájem ne jako na studnu na peníze, ale jako na službu. Stejně jako platíte za kadeřníka, oběd v restauraci nebo jízdenku na autobus, stejně tak platíte za to, že někde bydlíte.
Zatímco nikomu nepřijde divné zaplatit tisíce korun za operativní leasing na auto, proč by to mělo být jinak u nájmu?
Po letech v nájmu vidina něčeho
Proč bydlet v nájmu, když po dvaceti letech stále nic nemáte? Po splacení hypotéky sice máte nemovitost, ale její pořízení zároveň znamenalo náklady na úroky, údržbu, pojištění, daně, a další výdaje. To všechno jsou výdaje, které u nájmu platit nemusíte.
Nájem vs. hypotéka
Pokud srovnáme nájem a vlastní bydlení, je důležité uvědomit si jednu věc. Nájem je jasný. Znáte předem danou částku. Hypotéka je pouze začátek celé řady dalších výdajů.
Zatímco u nájmu platíte pravidelně každý měsíc stejnou částkou, u hypotéky kromě pravidelné částky musíte počítat s dalšími výdaji, které jako majitel nemovitosti hradit jednoduše musíte. A obvykle jde o nezanedbatelné částky.
Výhody hypotéky
Vlastní bydlení může představovat jeden z faktorů finančního zabezpečení na stáří. Sice to neznamená jedinou jistotu k finanční jistotě, ale jde o jednu z nejlépe pochopitelných a nejjednodušších cest, jak se v budoucnu zabezpečit.
Výhody nájmu
Největší výhodou nájmu je volnost, kterou ocení především mladí lidé nebo jednotlivci. U nájmů jednoduše dáte výpověď, sbalíte se a stěhujete se tam, kam vás vítr zanese. Netíží vás žádná odpovědnost a nemusíte řešit náhlé výdaje spojené s rekonstrukcí.
💡 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Při rozhodování mezi vlastním bydlením a nájmem neporovnávejte pouze výši měsíční splátky hypotéky s nájemným. Do celkových nákladů vlastního bydlení započítejte také úroky, údržbu, pojištění, případné rekonstrukce a další nevyhnutelné výdaje. Teprve jejich započtení ukáže, jaká varianta je pro vaši finanční situaci skutečně únosná.
Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku: mmr.gov.cz, indexprosperity.cz | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
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