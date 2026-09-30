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CD Projekt RED získal zpět zkušenou scenáristku Zaklínače 3. Psala Krvavého barona

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Karolina Stachyra, která se podílela na jedné z nejslavnějších dějových linek Zaklínače 3, se po letech vrátila do CD Projekt RED. Studio její návrat potvrdilo, zatím ale neprozradilo, na jaké hře pracuje.
CD Projekt RED získal zpět zkušenou scenáristku Zaklínače 3. Psala Krvavého barona

CD Projekt RED získal zpět zkušenou scenáristku Zaklínače 3. Psala Krvavého barona

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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