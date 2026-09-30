CD Projekt RED získal zpět zkušenou scenáristku Zaklínače 3. Psala Krvavého baronaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
CD Projekt RED získal zpět zkušenou scenáristku Zaklínače 3. Psala Krvavého barona
Discord spustil nový systém určování věku, který většinu uživatelů obejde bez občanky nebo selfie....
Microsoft pokračuje v největší reorganizaci Xboxu za poslední roky. Rare, World’s Edge i Obsidian mění...
GTA 6 vyjde 19. listopadu 2026, ale pouze pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Rockstar stále nepotvrdil PC...
Hard Shark Games se na Steamu vydalo cestou, která připomíná spíš výrobní linku než klasický vývoj her....
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