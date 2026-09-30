Armáda pořídí taktické rukavice za téměř 200 milionů korun. Dodavatelem bude rodinná moravská firma

Česká armáda si zajistí dodávky taktických a lehkých vojenských rukavic pro své vojáky. Speciální výstroj má sloužit při výcviku i nasazení v náročných podmínkách. Rámcová dohoda s firmou Holík International má hodnotu 185,44 milionu korun a umožní armádě objednávat rukavice postupně až do roku 2030.
Armáda objedná dva druhy rukavic
Rámcová dohoda počítá s dodávkami dvou typů rukavic – lehkých a taktických. Jejich provedení musí odpovídat schváleným vzorkům, technickým specifikacím a dalším požadavkům ministerstva obrany. Součástí zadání je také ověření jednotlivých velikostí tak, aby rukavice správně padly na ruce vojáků.
Taktické vojenské rukavice budou nedílnou součástí výbavy vojáka při jeho ochraně v extrémních podmínkách. Pro jejich výrobu budou použity speciální materiály a upravená přírodní useň.
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Kolik bude stát jeden pár rukavic?
Cena jednotlivého páru zatím z rámcové dohody není zřejmá. Ministerstvo obrany stanovilo celkový finanční limit 185,44 milionu korun, přičemž konkrétní objednávky se budou zadávat postupně podle aktuální potřeby armády.
Jakým způsobem budou probíhat objednávky?
Jednotlivé objednávky bude armáda zadávat online prostřednictvím Národního elektronického nástroje. V objednávce se určí typ rukavic, požadovaný počet a jednotlivé velikosti. Dodavatel ji musí potvrdit do deseti pracovních dnů.
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Armáda si zajistila dodávku rukavic po dobu několika let
Ministerstvo obrany uzavřelo s firmou Holík International rámcovou dohodu na postupné dodávky specializovaných rukavic. Dohoda byla uzavřena 31. srpna 2026 a její hodnota činí 185,44 milionu korun včetně DPH. Platnost dohody sahá do konce roku 2030.
Dohoda zároveň počítá s možností úpravy cen v průběhu jejího trvání. Holík International může požádat o změnu podle růstu průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Českým statistickým úřadem. První takovou žádost může firma podat nejdříve po roce od platnosti dohody písemnou formou a nové ceny následně projdou schválení ministerstva.
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Firma už má od armády licenci k průmyslovému vzoru
Rámcová dohoda také počítá s podobou dodávaných rukavic. Ministerstvo obrany společnosti Holík International poskytlo licenci k užití průmyslového vzoru s názvem „Rukavice“. Výrobce proto musí dodržet schválené vzorky, technické provedení a další požadavky ministerstva.
Moravská firma už má s armádou předchozí zkušenosti
Pro firmu Holík International nejde o první armádní zakázku. Česká společnost už v minulosti dodávala armádě taktické rukavice a v srpnu 2025 s ministerstvem obrany uzavřela také rámcovou dohodu na dodávky modulárních rukavic v hodnotě 274,08 milionu korun včetně DPH.
Modulární rukavice jsou určené například pro manipulaci s dotykovými zařízeními, manipulaci se zbraněmi a ochranu rukou před větrem, vlhkem, deštěm a chladem. Moravská firma Holík International patří mezi české výrobce ochranných rukavic nejen pro armádu, ale také pro policii a další bezpečnostní složky.
Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: hlidacstatu.cz, smlouvy.gov.cz, | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz