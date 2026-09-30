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Armáda pořídí taktické rukavice za téměř 200 milionů korun. Dodavatelem bude rodinná moravská firma

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Česká armáda si zajistí dodávky taktických a lehkých vojenských rukavic pro své vojáky. Speciální výstroj má sloužit při výcviku i nasazení v náročných podmínkách. Rámcová dohoda…
Armáda pořídí taktické rukavice za téměř 200 milionů korun - Dodavatelem bude rodinná moravská firma

Armáda pořídí taktické rukavice za téměř 200 milionů korun - Dodavatelem bude rodinná moravská firma

Zdroj: Planeta Ekonomiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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