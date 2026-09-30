Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Firmy chtějí více podpory pro úspory vody. Její náklady přesto rostou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Více než polovina českých firem by uvítala státní podporu retenčních opatření a využívání srážkové vody. Přes 40 % podniků by pomohla investiční…
dreamstime_m_242446550.jpg

dreamstime_m_242446550.jpg

Zdroj:
Reklama
Další články z VodaDnes.cz
Pardubická kanalizace slouží už více než sto let. Pomáhá jí vejčitý tvar i moderní kamery
Pardubická kanalizace slouží už více než sto let. Pomáhá jí vejčitý tvar i moderní kamery
Národní park des Écrins – Alpy v plné kráse
Národní park des Écrins – Alpy v plné kráse

Krásu francouzských Alp je možné poznat cestou do Provence. Z Grenoblu se vydáte na jih po Route Napoleón...

Nová máčírna zvýší kapacitu plzeňské sladovny a ušetří vodu
Nová máčírna zvýší kapacitu plzeňské sladovny a ušetří vodu

Máčírna je technologické zařízení, v němž se ječmen namáčí ve vodě, aby začal klíčit a mohl se z něj...

Praha modernizuje největší čistírnu odpadních vod v Česku
Praha modernizuje největší čistírnu odpadních vod v Česku

Jedna z nejvýznamnějších pražských vodohospodářských staveb čeká od příštího měsíce rozsáhlá obnova....

Video: Polák sjel Mt. Everest na lyžích
Video: Polák sjel Mt. Everest na lyžích

Téměř 50 milionů lidí už za rok zhlédlo video zachycující mimořádný výkon polského skialpinisty Andrzeje...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

Všechny články tohoto autora →
VodaDnes.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.