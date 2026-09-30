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„Zradím-li Cosu Nostru, ať mé maso shoří jako tato světice.“ Takto se uvádí noví členové do Cosy Nostry

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Cosa Nostra je jednou z nejstarších mafiánských organizací. Svou krutostí je proslulá po celém světě. Aby ji na vlastní kůži nemuseli okusit členové klanu, musí dodržovat zásadní, ale jednoduchá pravidla.
„Zradím-li Cosu Nostru, ať mé maso shoří jako tato světice.“ Takto se uvádí noví členové do Cosy Nostry

„Zradím-li Cosu Nostru, ať mé maso shoří jako tato světice.“ Takto se uvádí noví členové do Cosy Nostry

Zdroj: Schreibwerkzeug / Creative commons, CC-BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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