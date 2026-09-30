Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Auto na přechodu srazilo školačku. Holčičku transportoval do nemocnice vrtulník

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na přechodu pro chodce srazil osobní automobil asi osmiletou holčičku, která utrpěla vážné poranění. Nehoda se stala ve středu kolem půl sedmé ráno v Masarykově ulici v Horšovském Týně na Domažlicku. Školačku transportoval do nemocnice vrtulník letecké záchranné služby.
Auto na přechodu srazilo školačku. Holčičku transportoval do nemocnice vrtulník

Auto na přechodu srazilo školačku. Holčičku transportoval do nemocnice vrtulník

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Sestřičky v retro uniformách nadchly pacienty a zbouraly sociální sítě
Sestřičky v retro uniformách nadchly pacienty a zbouraly sociální sítě
Naditá peněženka ležela v kolejišti na náměstí. Nálezkyně zareagovala bleskově
Naditá peněženka ležela v kolejišti na náměstí. Nálezkyně zareagovala bleskově

Pořádně naditá peněženka ležela v tramvajovém kolejišti na plzeňském náměstí Republiky. Portmonky si...

Hokejisté Plzně potřetí v řadě zabodovali, Mladou Boleslav přehráli 1:4
Hokejisté Plzně potřetí v řadě zabodovali, Mladou Boleslav přehráli 1:4

Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli v 6. kole extraligy s Plzní 1:4, připsali si třetí porážku za sebou a v...

Skluzavkou do jícnu a střev. Nová výstava provede útrobami lidského těla
Skluzavkou do jícnu a střev. Nová výstava provede útrobami lidského těla

Pomocí dřepů rozpumpovat srdce, míčem doslova vybít bacily nebo se proběhnout tlustým střevem, a to se vším...

Dálnici D5 ochromila děsivá nehoda dvou kamionů. Řidiče uvěznila sešrotovaná kabina
Dálnici D5 ochromila děsivá nehoda dvou kamionů. Řidiče uvěznila sešrotovaná kabina

Srážka dvou nákladních vozidel ochromila v úterý odpoledne provoz na 50. kilometru dálnice D5. Hasiči...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.