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Test dějepisných znalostí ze základní školy: Kdo nezodpoví ani 7 z 10 otázek, ten by se měl dovzdělat

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Co si ještě pamatujete z hodin dějepisu? Vyzkoušejte deset otázek zaměřených na české i světové dějiny. Některé vás možná potrápí.
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Zdroj: Fotografie: Magnific
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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