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Není hůř postříkaná zelenina než tato: Češi ji jedí denně a netuší, kolik chemie v ní zůstává

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Dennívýzva
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Do salátu, na gril, do lečo nebo jen tak ke svačině. Paprika patří k zelenině, kterou většina domácností kupuje skoro při každém větším nákupu. Málokdo přitom tuší, že právě ona...
Není hůř postříkaná zelenina než tato: Češi ji jedí denně a netuší, kolik chemie v ní zůstává

Není hůř postříkaná zelenina než tato: Češi ji jedí denně a netuší, kolik chemie v ní zůstává

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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