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Pepco a Action mají problém. Do Česka vstoupil nový diskontní řetězec, první obchod už otevřel

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Na český trh vstoupil malajsijský řetězec MR.DIY, který chce konkurovat obchodům Action a Pepco. První českou prodejnu otevřel v Ostravě. Na ploše 833 metrů čtverečních nabízí tisíce výrobků od potřeb pro kutily přes vybavení domácnosti a hračky až po sportovní potřeby a autodoplňky. Kam plánuje expandovat dál?
Do Česka dorazil konkurent Pepca a Actionu. První obchod otevřel v Ostravě

Do Česka dorazil konkurent Pepca a Actionu. První obchod otevřel v Ostravě

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 16:00

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