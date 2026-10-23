Pepco a Action mají problém. Do Česka vstoupil nový diskontní řetězec, první obchod už otevřel

Na český trh vstoupil malajsijský řetězec MR.DIY, který chce konkurovat obchodům Action a Pepco. První českou prodejnu otevřel v Ostravě. Na ploše 833 metrů čtverečních nabízí tisíce výrobků od potřeb pro kutily přes vybavení domácnosti a hračky až po sportovní potřeby a autodoplňky. Kam plánuje expandovat dál?
Do Česka dorazil konkurent Pepca a Actionu. První obchod otevřel v Ostravě
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