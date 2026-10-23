Svatomartinská vína prošla první zkouškou. Letos pro ně platí přísnější pravidla

Svatomartinská vína prošla první zkouškou. Letos pro ně platí přísnější pravidlaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Svatomartinská vína prošla první zkouškou. Letos pro ně platí přísnější pravidlaZdroj: Národní vinařské centrum
Článek byl publikován 23.10.2026 15:30
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →