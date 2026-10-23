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Svatomartinská vína prošla první zkouškou. Letos pro ně platí přísnější pravidla

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První letošní Svatomartinská vína už mají za sebou úvodní degustační zkoušku. Ve Valticích hodnotila odborná komise vzorky pro ročník 2026, který přináší hned dvě zásadní novinky, přísnější bodovou hranici a sedmičlenné komise. I přes náročné klimatické podmínky slibují vinaři výjimečnou kvalitu.
Svatomartinská vína prošla první zkouškou. Letos pro ně platí přísnější pravidla

Svatomartinská vína prošla první zkouškou. Letos pro ně platí přísnější pravidla

Zdroj: Národní vinařské centrum
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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