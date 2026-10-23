Kina v osmdesátkách kolabovala: V sobotu v 18:05 vytáhne Nova Cinema absolutního krále šílených parodií

Náhlá, záhadná nevolnost vyřadí všechny včetně kapitána. Osud desítek lidí tak leží v rukou muže s patologickým strachem z létání, nevyzpytatelného lékaře a gumového pomocníka. Čas v tisícimetrové výšce neúprosně ubíhá.
Kamenné tváře a vážný přednes: zrod kultu
Tou smrští napětí, absurdního humoru a nekonečných gagů je Připoutejte se, prosím! (Airplane!) z roku 1980. Za kamerou stál režijní trojlístek ZAZ: David Zucker, Jim Abrahams a Jerry Zucker. V rolích se objevili Leslie Nielsen, Robert Stack, Lloyd Bridges a Peter Graves.
Tvůrci udělali odvážný tah. Do hlavních rolí záměrně neobsadili známé komiky, ale uznávané dramatické herce, a ti dostali jasný pokyn: i nejšílenější repliky říkat s kamennou tváří. Právě tahle role proměnila Leslieho Nielsena v celosvětovou ikonu parodií.
Práva za 2 500 dolarů a Otto z výprodeje
Zápletka i jména postav jsou téměř doslovnou kopií vážného katastrofického snímku Nultá hodina! (Zero Hour!) z roku 1957. Aby se tvůrci vyhnuli právním sporům, odkoupili autorská práva k původnímu scénáři za pouhých 2 500 dolarů. Mohli si tak bez obav vypůjčit celou kostru příběhu a naplnit ji vlastním šílenstvím.
Nezapomenutelnou rekvizitou se stal nafukovací autopilot Otto. Šlo o obyčejné vybavení z výprodeje, které filmaři přímo na place doplňovali ruční pumpou. Po natáčení si ho David Zucker odnesl domů a dodnes ho uchovává jako cenný suvenýr ve své garáži.
Finanční triumf, ocenění a věrnost diváků
Z hlediska návratnosti patří film k nejefektivnějším projektům hollywoodské historie. Z investice 3,5 milionu dolarů se v kinech stalo celosvětových 171 milionů, z toho 83,5 milionu přišlo ze severoamerického trhu. V přepočtu na dnešní kupní sílu a ceny vstupenek by to odpovídalo zisku přes 600 milionů dolarů při nákladech kolem 13 milionů.
Kvalitu potvrzuje hodnocení 78 % na Kinobox.cz, nominace na Zlatý glóbus za nejlepší film v kategorii komedie či muzikál i Cena Amerického cechu scenáristů (WGA). V roce 2010 byl snímek zařazen do Národního filmového registru Knihovny Kongresu USA.
Tlak na pokračování byl samozřejmě obrovský. Trio ZAZ ale nabídku studia odmítlo, protože považovalo téma za vyčerpané. Druhý díl z roku 1982 vznikl bez nich a s rozpočtem 15 milionů dolarů.
Kdy a kde se připoutat?
Bláznivý let nad mraky si můžete užít přímo v obýváku. Film vysílá stanice Nova Cinema v sobotu 24. října 2026 v 18:05.
A jak je to s vámi? Umíte ten film nazpaměť, nebo jste ho ještě nikdy neviděli? Napište do diskuse, která replika vás rozesmála nejvíc.
Zdroje článku: csfd.cz, theguardian.com, mentalfloss.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá