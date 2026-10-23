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Invalidní penze a vychované děti: Po změně důchodu může rozhodnout dvouletá lhůta

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Výchovné se k invalidnímu důchodu nepřidává, přestože jeho příjemce vychoval děti. Situace se může změnit po přechodu na starobní penzi. Při zákonné přeměně je ale nutné o zvýšení požádat včas. Dvouletou lhůtu nelze zaměnit s automatickou změnou názvu důchodu.
Ilustrační obrázek. Seniorka čte důchodové dokumenty vedle rodinné fotografie.

Ilustrační obrázek. Seniorka čte důchodové dokumenty vedle rodinné fotografie.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 15:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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