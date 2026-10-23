Invalidní penze a vychované děti: Po změně důchodu může rozhodnout dvouletá lhůta

Dvě ženy mohou mít za sebou stejně dlouhou péči o děti, a přesto se jejich důchodové nároky liší. Jedna už dostává starobní penzi, druhá nadále invalidní. Právě druh vypláceného důchodu je pro výchovné rozhodující. Nejde o samostatnou dávku pro každého rodiče, který dosáhl určitého věku. Jde o zvýšení starobního důchodu, pro které musí být splněny zákonné podmínky výchovy a také pravidla uplatnění nároku.
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Žádost o starobní důchod nemusí invalidní penzi nahradit
Příjemce invalidního důchodu může při splnění podmínek požádat o řádný starobní důchod. Tím se však nezaručuje, že se mu začne vyplácet jiná a vyšší penze. Pokud vypočtený starobní důchod nedosáhne dosavadního invalidního, nemusí být přiznán a člověk dál pobírá invalidní důchod. Samotné dosažení věku pro řádný odchod proto nelze chápat jako automatický vznik nároku na výchovné.
Při podávání žádosti o starobní důchod je potřeba uplatnit výchovné současně. ČSSZ k tomu používá příslušný formulář a posuzuje, kdo o dítě pečoval v největším rozsahu. Podmínky se netýkají pouze žen. Pokud převážnou péči zajistil muž, může být oprávněnou osobou on. Za stejné dítě ovšem nemohou toto zvýšení současně získat oba rodiče jen proto, že se na výchově podíleli.
Zákonná přeměna má vlastní pravidla
Od žádosti o vypočtený starobní důchod je třeba odlišit přeměnu, kterou upravuje § 61a zákona o důchodovém pojištění. Invalidní důchod se mění na starobní při dosažení 65 let, případně důchodového věku, je-li vyšší. Zjednodušená informace, že pro všechny vždy rozhodují pětašedesáté narozeniny, proto není přesná. Konkrétní věkovou hranici je nutné vztáhnout ke konkrétnímu člověku.
Tato přeměna není totéž jako nový výpočet řádné starobní penze podle celé pracovní historie. Výše vychází z dosavadního invalidního důchodu s uplatněním zákonných pravidel. Rozdíl mezi oběma cestami podrobněji vysvětluje také článek o tom, jak invalidní důchod ovlivňuje pozdější penzi. Pro rodiče je podstatné, že po přeměně už jde o starobní důchod a může se otevřít možnost zvýšení za výchovu.
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Automatická změna neznamená automatické výchovné
U starobního důchodu vzniklého touto přeměnou zákon stanoví pro žádost o zvýšení za vychované dítě lhůtu dvou let ode dne vzniku nároku na takový starobní důchod. Pokud žádost v této lhůtě podána není, nárok na zvýšení zaniká. Nejde tedy pouze o doporučení, aby člověk úřad navštívil co nejdříve. Opoždění může mít přímý dopad na peníze, které by při splnění ostatních podmínek náležely.
Příklad ministerstva pro rok 2026 představuje rodiče, jehož invalidní důchod se v tomto roce zákonně přemění na starobní a který splňuje podmínky výchovy dvou dětí. Při částce 500 korun za dítě používané pro tento případ by zvýšení představovalo 1 000 korun měsíčně. Rozhodující však zůstává uznání péče a včasná žádost. Výpočet není příslibem stejné částky každému příjemci invalidního důchodu ani univerzálním návodem pro nově přiznávané penze v roce 2027.
Rozhodnutí a doklady mají větší význam než rodinná domluva
Při kontrole nároku je potřeba nejprve zjistit, zda se stále vyplácí invalidní důchod, nebo už vznikl starobní důchod přeměnou. Následuje přesné datum vzniku nároku a doložení rozhodných skutečností o výchově. Rodinná shoda, že péči zajišťovala převážně matka nebo otec, nenahrazuje posouzení ČSSZ. U nejasných případů má proto smysl předložit konkrétní rozhodnutí a dokumenty příslušné správě sociálního zabezpečení. Při splnění podmínek se zvýšení vztahuje ke dni vzniku nároku na přeměněný starobní důchod, nikoli až k libovolnému pozdějšímu výročí.
eportal.cssz.cz, e-sbirka.gov.cz