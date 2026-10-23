Povodí Vltavy sníží odtok z Římova, chce vytvořit zásobu vody v přehradě

Povodí Vltavy sníží odtok z Římova, chce vytvořit zásobu vody v přehraděPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Povodí Vltavy sníží odtok z Římova, chce vytvořit zásobu vody v přehraděZdroj: Povodí Vltavy
Článek byl publikován 23.10.2026 15:46
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →