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Povodí Vltavy sníží odtok z Římova, chce vytvořit zásobu vody v přehradě

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Povodí Vltavy opět sníží odtok z nádrže Římov na Budějovicku, která zásobuje pitnou vodou velkou část Jihočeského kraje. Z přehrady bude odtékat 250 litrů za sekundu, dosud to bylo 400 litrů za sekundu. Snížení má pomoci k vytvoření zásoby vody v přehradě.
Povodí Vltavy sníží odtok z Římova, chce vytvořit zásobu vody v přehradě

Povodí Vltavy sníží odtok z Římova, chce vytvořit zásobu vody v přehradě

Zdroj: Povodí Vltavy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 15:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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