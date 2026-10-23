Lidé pracující na této pozici si mohou výrazně přilepšit. Výplata se jim zvedne o 3000 korun

Pro zaměstnance s nízkým příjmem zní podobné zvýšení lákavě. V tomto případě je ale potřeba podívat se také na záhlaví porovnávaných částek. Ministerstvo práce vedle sebe postavilo letošní nejnižší úroveň zaručeného platu a navrhovaný budoucí tarif. To nejsou dvě skutečné výplatní pásky stejného člověka. Právě jejich záměna může vyvolat očekávání, které výsledná výplata nesplní.
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V tabulce se porovnávají dvě různé částky
MODEL MPSV: U uklízeče v první platové třídě ministerstvo porovnává letošní zaručený plat 22 400 korun s navrhovaným tarifem 25 940 korun pro rok 2027. Rozdíl skutečně činí 3 540 korun. U administrativního pracovníka v sedmé třídě srovnává 31 360 a 33 960 korun, tedy rozdíl 2 600 korun. Jde o hrubé částky v ministerských příkladech, nikoli o univerzální výsledek pro každého člověka se stejným názvem profese.
Dosavadní celkový plat konkrétního zaměstnance může být vyšší než částka použitá v příkladu. Vedle tarifu totiž může zahrnovat osobní příplatek a další složky. Vyšší základ proto sám neříká, o kolik se změní celý příjem, a už vůbec neurčuje čistou částku po odvodech. Výsledek je potřeba porovnávat se skutečným dosavadním platovým výměrem, nikoli jen s nejnižší hranicí uvedenou v tiskové zprávě.
Platová třída není totéž co název povolání
Současný tarifní systém rozlišuje náročnost práce a délku započitatelné praxe. Dva lidé, jejichž pozice se běžně nazývají stejně, tak nemusejí mít shodné zařazení. Výběr správné stupnice navíc závisí na tom, o jakého zaměstnance jde. Bez těchto údajů nelze z obecného příkladu odvodit osobní výplatu.
Dobře je to vidět u platů školních kuchařek a rozdílu mezi tarifem a celkovým příjmem. Rozhoduje skutečně požadovaná práce, její odpovědnost i započtená praxe. Samotný řádek tabulky také nemusí obsahovat všechno, co zaměstnanec dostává. Stejnou opatrnost je potřeba zachovat i při čtení návrhu nových pravidel.
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Vyšší tarif nemusí znamenat stejný růst celého platu
MPSV navrhuje, aby nejnižší tarif odpovídal minimální mzdě a tabulky se přestaly dostávat pod její úroveň. U většiny stupnic má zároveň ubýt platových stupňů a změnit se postup podle praxe. Ministerstvo však výslovně připouští, že při přechodu může být v zákonem omezeném rozsahu snížena část osobního příplatku. Dosavadní celkový plat se podle navrhovaného řešení kvůli samotnému přechodu snížit nemá.
Pro zaměstnance je tedy důležité rozlišovat zvýšení pevného základu a zvýšení součtu všech složek. Pokud se změní jejich poměr, může být posun na celkové výplatě menší než nárůst tarifu. Nelze z toho ale vyvozovat obecné oprávnění libovolně krátit osobní ohodnocení. Popsané podmínky jsou součástí připravovaného řešení, nikoli pokynem k okamžité změně dnešních platů.
Minimální mzda je vyhlášená, reforma ještě hotová není
Ke dni kontroly 19. října 2026 vede Poslanecká sněmovna související novelu zákoníku práce jako tisk 300. Jde stále o projednávaný návrh, nikoli o dokončený zákon. Zamýšlený začátek od 1. ledna 2027 proto není důkazem, že už mají zaměstnanci nové tabulky právně zaručené. Další průběh projednávání může mít vliv na konečné znění i termín.
Od toho je nutné oddělit již vyhlášenou minimální mzdu. Sdělení MPSV č. 171/2026 Sb. ji pro rok 2027 stanoví na 24 900 korun měsíčně při stanovené čtyřicetihodinové týdenní pracovní době. Tentýž dokument uvádí i budoucí nejnižší úrovně zaručeného platu. U nich ale výslovně upozorňuje, že se nepoužijí, pokud novela zruší příslušný paragraf zákoníku práce. Samotné vyhlášení minimální mzdy tak nelze zaměnit za schválení celé tarifní reformy.
Při pozdějším přepočtu se vyplatí vyžádat rozpis starého a nového tarifu, osobního příplatku a dalších pravidelných složek. Teprve jejich součet ukáže, co se skutečně mění. U plného a kratšího úvazku přitom musí porovnání vycházet ze stejného rozsahu práce. Ministerský model je užitečná ilustrace záměru, vlastní platový výměr však nenahrazuje.
MPSV, zakonyprolidi.cz, psp.cz