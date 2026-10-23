Windows 11 dostal povinnou aktualizaci, záplatuje stovky bezpečnostních děr. A nabízí i opravený Průzkumník souborů

Úterý 13. října 2026 přineslo dvě kumulativní aktualizace pro Windows 11. První, KB5127648, je určena pro verze 24H2, 25H2 a 26H2. Druhá, KB5126653, míří na starší větev 23H2. Jde o bezpečnostní aktualizace, které by uživatelé neměli odkládat. Windows je obvykle stáhne a nainstaluje automaticky, pokud jsou automatické aktualizace zapnuté. Instalaci lze dočasně odložit pozastavením aktualizací, trvalé vynechání záplaty ale není vhodným řešením. Celá říjnová bezpečnostní vlna Microsoftu podle analýzy společnosti Tenable pokrývá 1 407 zranitelností evidovaných pod označením CVE, z toho 69 kritických. Novější větve Windows 11 navíc dostávají opravy Průzkumníka souborů, nové emoji a vylepšení touchpadu. Ne všechny novinky se ale týkají každé verze systému.
Stovky děr a jedna, kterou už někdo využil
Říjnový Patch Tuesday patří podle bezpečnostních analytiků k mimořádně rozsáhlým aktualizačním vlnám, a to už druhý měsíc po sobě. Mezi opravovanými zranitelnostmi jsou chyby umožňující vzdálené spuštění kódu, zvýšení oprávnění, odepření služby, únik dat nebo obcházení bezpečnostních omezení.
Zvlášť naléhavá je chyba CVE-2026-96951 ve Windows Shell, kterou útočníci podle dostupných informací zneužívali ještě před vydáním záplaty. Odkládat instalaci proto není rozumné. Pokud aktualizaci ještě nemáte, vyhledejte ji přes Start → Nastavení → Windows Update → Vyhledat aktualizace. Po instalaci může být nutné počítač restartovat. Říjen 2026 je u novějších větví vedený jako takzvaný „Baseline (Restart)“ měsíc, tedy období, kdy aktualizace vyžadují restart systému.
Co přesně opravuje Průzkumník souborů
Oprava Průzkumníka souborů se týká větví 24H2, 25H2 a 26H2. V aktualizaci KB5127648 Microsoft řeší problém, při kterém se v prostředí s více uživatelskými účty mohl proces Explorer.exe po přihlášení nespustit správně nebo opakovaně padat. Výsledkem mohla být černá obrazovka místo běžného prostředí Windows.
Říjnová aktualizace zároveň zahrnuje změny ze zářijové preview aktualizace KB5124010:
- Nové chování náhledu souborů stažených z webu
- Zachování rozbalených a sbalených sekcí na domovské stránce Průzkumníka
- Spolehlivější náhledy cloudových souborů v panelu podrobností
- Oprava problému, při kterém se při úpravě adresy mazal obsah adresního řádku
Uživatelé starší větve 23H2 tyto novinky nedostanou. Aktualizace KB5126653 pro tuto verzi obsahuje bezpečnostní opravy a menší sadu dalších úprav, například pro File History, ReFS nebo Storage Spaces.
Emoji, touchpad a konec migrace mezi počítači
Novější větve Windows 11 dostávají také viditelné funkční novinky. Přibyla podpora standardu Emoji 17.0 a úpravy stávajících emoji. Microsoft vylepšil ovládání touchpadu, přidal nové gesto pro posouvání jedním prstem a automatické posouvání. Bluetooth se dočkal několika oprav stability a klávesu Copilot lze nově přemapovat.
Naopak jedna funkce končí: migrace z počítače na počítač (PC-to-PC Migration) už není dostupná. Microsoft místo ní doporučuje Windows Backup, který umožňuje zálohovat soubory, motivy, nastavení, část aplikací i údaje o Wi-Fi. Při nastavování nového počítače pak nabídne obnovu dat po přihlášení ke stejnému účtu Microsoft.
Důležité upozornění: Microsoft některé novinky nasazuje postupně. Jejich dostupnost se může lišit podle zařízení a trhu, takže se nemusí objevit všem uživatelům hned po instalaci aktualizace.
Známé problémy a konec podpory
Aktualizace KB5127648 má také několik známých problémů. Uživatelé bez administrátorských práv mohou narazit na potíže se Vzdálenou plochou, které se mohou projevit chybou 0xC000000D. Některá zařízení USB Audio Class 1.0 mohou nadále trpět výpadky zvuku nebo zobrazovat chybový kód 10. U aktualizace KB5126653 pro Windows 11 23H2 Microsoft v době zveřejnění seznamu žádné známé problémy neuvádí.
Důležitá je také informace o konci podpory. Pro Windows 11 verze 24H2 v edicích Home a Pro má být říjnová aktualizace poslední, protože podpora těchto edic končí. U verze 23H2 v edicích Enterprise a Education je konec podpory naplánován na 10. listopadu 2026. Organizace, které tyto verze stále používají, by proto měly naplánovat přechod na novější vydání systému.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda