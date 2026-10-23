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Windows 11 dostal povinnou aktualizaci, záplatuje stovky bezpečnostních děr. A nabízí i opravený Průzkumník souborů

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Microsoft v říjnovém Patch Tuesday vydal bezpečnostní záplatu, která řeší přes 1 400 zranitelností, a minimálně jednu z nich už útočníci aktivně zneužívali.
Laptop, Windows 11

Laptop, Windows 11

Zdroj: Public Domain / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 15:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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