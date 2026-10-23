Běžný stres i následky nehod. O řidiče brněnské MHD pečují psycholožky

Brněnský dopravce má vlastní centrum pro psychickou i fyzickou péči o zaměstnance, které funguje už pět let. Pracovníci za tu dobu absolvovali už 1822 terapeutických sezení, 860 fyzioterapií a 4531 masáží. Psychologové v centru Unity pomáhají také řidičům, kteří se stali účastníky dopravních nehod.
Masáže i tahák na stres
Impulsem pro vznik zařízení bylo podpořit nejen řidiče a řidičky při zvládání pracovního stresu a náročných situací, s nimiž se setkávají denně. Mohou se zúčastnit individuálních terapií nebo si domluvit dopravně-psychologické vyšetření, fyzioterapii i masáže.
„Naši zaměstnanci denně čelí vysoké míře stresu a odpovědnosti. Péče o jejich duševní pohodu i fyzické zdraví proto považujeme za nutnost a něco, co patří k zodpovědnosti zaměstnavatele," uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna (DPMB) Miloš Havránek.
Zájem i důvěru pracovníků si odborníci museli získat postupně. Zatímco v prvním roce zvládli 140 hodin terapií, letos je to téměř trojnásobek. Za celých pět let pak sezení bylo 1822 sezení.
Vyhnout psychickým problémům po nehodě
Jelikož narůstá zájem i potřeba ponehodové péče, psycholožky jsou nyní čtyři. Zajišťují dopravně psychologická vyšetření, školení řidičů, terapeutická sezení i právě tuto péči.
„Řidiči, kteří jsou účastníky dopravní nehody, mají možnost okamžité pomoci. Buď za nimi přijedeme okamžitě přímo na místo nebo se můžeme spojit telefonicky. Velmi se nám osvědčila spolupráce s dispečery, kteří jsou na místě jako první a dokážou zhodnotit stav řidiče. Našim cílem je dodat jim potřebnou podporu, aby se se situací vyrovnali a nerozvinuly se u nich následné psychické problémy,“ popsala vedoucí centra psychologické péče a rehabilitace Unity Eva Čech Jurčáková.
Práce s pozorností i s dechem
Centrum mimo jiné čtyřikrát ročně otevírá terapeutický program pro řidiče, kteří přišli o řidičské oprávnění v důsledku závažných dopravních přestupků nebo trestných činů. Dosud ho absolvovalo 58 lidí.
Jeden z řidičů, který absolvoval rozvojové školení, ocenil především možnost sdílet zkušenosti s kolegy.
„Zpočátku jsem k těmto setkáním přistupoval s nedůvěrou, ale postupně jsem ocenil profesionální a otevřený přístup psycholožek. Velkým přínosem pro mě bylo sdílení zkušeností s ostatními účastníky, kteří řeší podobné situace, a možnost vidět různé způsoby, jak k problémům přistupují. Během setkání jsme se věnovali především práci s pozorností a technikám, které mi pomáhají být více přítomný v daném okamžiku, například dechovým cvičením,” popsal s tím, že by rád pokračoval v individuálních konzultacích.