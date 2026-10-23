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Běžný stres i následky nehod. O řidiče brněnské MHD pečují psycholožky

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Šalinář či řidič autobusu v Brně havaroval. Jak se s vypjatou situací a jejími následky vypořádá? Do kupy ho dají nejen psycholožky, ale také maséři, fyzioterapeutka nebo hromadná školení. Zaměstnancům brněnského dopravce těmito cestami už pět let pomáhá centrum Unity.
Běžný stres i následky nehod. O řidiče brněnské MHD pečují psycholožky

Běžný stres i následky nehod. O řidiče brněnské MHD pečují psycholožky

Zdroj: Nicolas Rosier
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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