Humburger přijal vinu za váhový přestupek, ale Kincla nešetřil. Pro mě už není bojovník, prohlásil

Za dvě hodiny shodil osm set gramů, šest set mu zůstalo. A to stačilo, aby hlavní zápas večera zmizel z plakátu. Kincl podle svých slov přišel o celou výplatu.
Ceremoniální vážení bývá rutina. Dva chlapi se změří pohledem, zapózují, jde se spát. V Karlových Varech z toho 16. října 2026 byla ostrá hádka dvou Čechů, kteří spolu druhý den do klece nenastoupili. Dominik Humburger nesplnil limit střední váhy ani na druhý pokus a Patrik Kincl zápas odmítl, přestože tím podle svých slov přišel o peníze. O pár dní později Humburger vinu za váhu veřejně přijal a zároveň o soupeři prohlásil, že pro něj už není bojovník. Z váhových hodnot, které po vážení zveřejnil slovenský server Sportnet, si redakce MMAmag spočítala, kolik přesně nakonec chybělo.
Dvě hodiny na váze a pořád to nestačilo
Humburger, třicetiletý český bojovník střední váhy do 83,9 kg s bilancí 12-3-0, měl v hlavním zápase turnaje OKTAGON 95 vyzvat Kincla. Sedmatřicetiletý Patrik Kincl, český bojovník a bývalý šampion střední váhy české organizace smíšených bojových umění OKTAGON MMA s bilancí 30-12-0, předem oznámil, že pokud limit nepadne, zápas nebude. Humburger přišel na váhu s 1,4 kg navíc a ve dvouhodinové lhůtě shodil 0,8 kg. Splnil tedy 57 % toho, co měl, a na váze mu zůstalo 0,6 kg.
|Údaj
|Hmotnost
|Rozdíl proti limitu
|Limit střední váhy
|84,4 kg
|0 kg
|První pokus
|85,8 kg
|+1,4 kg
|Po dvouhodinové lhůtě
|85,0 kg
|+0,6 kg
Limit 84,4 kg přitom není náhodné číslo. V profesionálních pravidlech, která organizace OKTAGON MMA zveřejnila na svém webu, redakce MMAmag dohledala střední váhu 83,9 kg a toleranci 0,5 kg platnou u netitulových zápasů. Podle iSportu šlo u Humburgera o třetí nesplněnou váhu z 15 profesionálních startů. Vinu za ni pak veřejně přijal. Jednou větou ale poslal Kincla mimo sport.
Omluva, po které přišla rána pod pás
Humburger nejdřív zveřejnil video na sociálních sítích, obsáhleji mluvil v podcastu Slzy krev. Vinu přijal, mluvil o neprofesionální chybě při shazování a omluvil se fanouškům, organizaci i soupeři. Ve stejném vystoupení o Kinclovi podle serveru iSport, který podcast citoval 22. října 2026, prohlásil: „Pro mě už Patrik není bojovník“.
Kincl pustil svoji verzi ven hned 16. října 2026 ve videu na vlastním kanálu na YouTube. Podle serveru MMA Bez Masky v něm mluvil o naprostém nerespektu a o tom, že svým rozhodnutím trestá i sám sebe. S odstupem šesti dní v rozhovoru pro deník Sport přitvrdil: nikdo z Humburgerova týmu za ním prý nepřišel, ani se omluvit, ani se domluvit, a on přišel o celou výplatu. Za vulgarity z vážení se podle iSportu oba později omluvili. Rivalita zůstala. Šéf OKTAGONu MMA pak sáhl po srovnání, které v tomhle sportu znamená tu nejhorší možnou nálepku.
Zvyk, který Kincl odmítl přijmout
KOMENTÁŘ Kincl neporušil žádný předpis. Porušil zvyk. V praxi, jak ji popisuje iSport, bojovník, jehož soupeř převáží o méně než kilogram, do zápasu jde, protože jinak přijde o výplatu. Ondřej Novotný, šéf OKTAGONu MMA, 18. října 2026 připomněl, že odmítnout jde vždycky, jen s tím přicházejí pokuty.
Novotný to podle iSportu shrnul slovy: „Dominik na druhý pokus navážil o šest set gramů přes limit a jeho tým to přestal řešit“. Propagační využití celé kauzy pak přirovnal k útoku Conora McGregora na autobus s bojovníky z dubna 2018, ke kterému tehdy vydala prohlášení i UFC, americká organizace smíšených bojových umění. Dá se namítnout, že 0,6 kg je u netitulového zápasu detail a že Kincl potrestal hlavně sám sebe. Jenže bojovník, který se vzdá peněz, dává organizaci argument, jaký by si sama nahlas nedovolila. Cenu za princip zatím nikdo nevyčíslil: Kincl tvrdí, že přišel o celou výplatu, částku v Kč ale neuvedl ani on, ani organizace.
Vyřídí si to pod Ještědem
Zápas nezmizel, jen se přestěhoval. Na oficiálních profilech Humburgera a Kincla redakce MMAmag dohledala, že OKTAGON MMA vede Kincla proti Humburgerovi jako příští zápas na turnaji OKTAGON 102, který se podle oficiální stránky turnaje odehraje 30. ledna 2027 v liberecké aréně. Tedy zhruba tři a půl měsíce po Karlových Varech. Podle žebříčku OKTAGONu MMA aktualizovaného 30. září 2026 půjde o souboj dvojky a trojky střední váhy: Kincl je druhý, Humburger třetí. A Liberec není náhodné místo, organizace představuje Humburgera jako vojáka odtamtud. Zápas, který z plakátu sundalo šest set gramů a jedno odmítnutí, bude mít v lednu sledovanější vážení než leckterý turnaj hlavní zápas.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek