Oblíbené termály jsou do 30. října zavřené. Koupání ale nemusíte zrušit, má to i jiné výhody

Oblíbené termály jsou do 30. října zavřené. Koupání ale nemusíte zrušit, má to i jiné výhodyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
AI ilustrace obecného termálního prostředí pod horami. Nejde o skutečnou fotografii termálů Chocholow ani Bukovina.Zdroj: generováno chatGPT
Článek byl publikován 23.10.2026 15:25
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Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...Všechny články tohoto autora →
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