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Oblíbené termály jsou do 30. října zavřené. Koupání ale nemusíte zrušit, má to i jiné výhody

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Dennívýzva
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Kdo se chystá do polských termálů Chocholow, musí nyní změnit plán. Areál oznámil odstávku od 19. do 30. října 2026 kvůli stavebním a modernizačním pracím. Podzimní pobyt pod Tatrami přesto nemusí přijít o koupání. Alternativou je Bukovina, kde záleží na dni návštěvy i délce vstupu.
AI ilustrace obecného termálního prostředí pod horami. Nejde o skutečnou fotografii termálů Chocholow ani Bukovina.

AI ilustrace obecného termálního prostředí pod horami. Nejde o skutečnou fotografii termálů Chocholow ani Bukovina.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 15:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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