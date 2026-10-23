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Kolikrát týdně musíte mít stolici? Existuje pouze jedna vhodná frekvence, která dokonce vyzraje i na průjem nebo zácpu

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Pokud si budete jeden týden zapisovat to, jak často chodíte na velkou, získáte důležitou zpětnou vazbu o zdraví svého metabolismu.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 15:23

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