Kolikrát týdně musíte mít stolici? Existuje pouze jedna vhodná frekvence, která dokonce vyzraje i na průjem nebo zácpu

Pokud si budete jeden týden zapisovat to, jak často chodíte na velkou, získáte důležitou zpětnou vazbu o zdraví svého metabolismu.
Konečné produkty metabolismu, mezi které počítáme především stolici a moč, by neměly být považovány jen za bezcenný odpad. Pokud v nich totiž umíme správně číst, předávají nám
mnoho informací o našem celkovém zdravotním stavu a mohou nás upozornit i na možný výskyt některých onemocnění. Dejte si proto pozor na to, co a jak často vidíte pod sebou v záchodové míse. Mohlo by se vám to hodit, říká lékařka Alana Biggers. Vhodná frekvence návštěvy toalety
Ovšem zjistěte si také to, jak často musíte při normálně fungujícím těle toaletu navštěvovat. Například na velkou není nutné chodit každý den, ovšem při sledování správné frekvence
musíte přihlédnout i k dalším okolnostem. Obvykle se říká, že v případě vyprazdňování je normální stav, při kterém pociťujete tuto potřebu alespoň jednou denně. Ale ani jednou až dvakrát častější frekvence nemusí znamenat problém. Fotografie: Unsplash
Jde o to, že na nás každé jídlo působí trochu jinak. A pokud si dopřejete snídani i oběd plné zeleniny, povzbudí to peristaltiku vašich střev a k vykonávání velké potřeby bude docházet častěji. Pokud tedy další den WC s touto záležitostí nenavštívíte,
je všechno v pořádku. Ovšem co dělat, pokud ke změně frekvence stolice dojde náhle? Záleží na tom, zda chodíte méně nebo naopak častěji. Podle toho je třeba určit další postup.
Kdy hovoříme o průjmu
Nejprve se podíváme na případ, kdy dochází k nutkání ke stolici častěji. Průjem jako takový může být způsoben mnoha faktory a většinou spontánně odezní během několika dnů. Jestliže se však váš stav nezlepší ani po 2 týdnech,
stojí za to navštívit lékaře a pátrat po možném patogenu nebo jiné závažné příčině (obvykle za pomoci kultivace stolice). Všeobecně platí, že po uplynutí jednoho měsíce bývá průjem považován za chronický. Fotografie: Pexels
U dětí je ovšem dobré lékaře navštívit dříve, a to leckdy už po 2–3 dnech. A totéž platí pro velmi staré osoby nebo
pacienty s chronickým onemocněním. V takových případech je obvykle doporučeno vedle podávání léků i gastroenterologické vyšetření. A za jakých dalších okolností navštívit lékaře? Když zpozorujete známky dehydratace, zaznamenáte sníženou frekvenci močení, pokud si naměříte nižší krevní tlak a zároveň vyšší srdeční frekvenci nebo pokud průjem doprovází zvracení a bolesti břicha. Fotografie: Pexels Jak vyzrát na zácpu
Mnohdy však bývá vážnějším problémem zácpa. Ta přichází v případě, že není možné se vyprázdnit po několik dní. Stav doprovází nepříjemné bolesti a pnutí. Zpočátku se doporučuje úprava jídelníčku, v němž by
měla hrát prim především vláknina z ovoce a zeleniny.
Skvělé jsou sušené švestky nebo kompot, případně i doplňky stravy z lékárny. Jestliže však potíže nejdéle do dvou týdnů neustoupí, lze i tady doporučit návštěvu lékaře.
Zdroj:
Healthline
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