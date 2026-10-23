Volkov zaskočil Danu Whitea přímo na tiskovce UFC. Dvojka žebříčku chce vědět, proč o titul nejde ona

Na pódiu seděla hlavní čtveřice turnaje. Alexandr Volkov, 37letý ruský bojovník v těžké váze (do 120,2 kg) s bilancí 40-11, mezi nimi nebyl. Seděl v sále, a když přišla řada na dotazy, zvedl ruku a sáhl po mikrofonu. Nejdřív se pobaveně představil jako nováček, kterého tu nikdo nezná, a lidé se zasmáli. Pak se obrátil na prezidenta UFC s otázkou, jakou obvykle pokládají novináři, ne druhý muž pořadí. Záznam tiskové konference a přepisy té pasáže zveřejněné zahraničními médii porovnala redakce MMAmag s oficiálními materiály UFC k oběma nejbližším turnajům a zajímavější než otázka je to, co v odpovědi nezaznělo.
Nováček na konci sálu, který se ptá na pás
Tisková konference před turnajem UFC 333 proběhla 22. října 2026 v Abú Zabí. Volkov na ní podle záznamu UFC a přepisu, který zveřejnil Fox Sports, řekl v překladu redakce: „Chci se stát šampionem UFC. Co mám udělat, abych dostal titulový zápas?“
Dana White, prezident UFC, se podle téhož přepisu nejdřív ptal: „Kolik máš zápasů?“ a „Kolik ti je?“ Volkov odpověděl, že mu je 38. Narodil se 24. října 1988, takže na tiskovce mu bylo ještě 37 a osmatřicáté narozeniny ho čekaly přesně v den zápasu. Mluvil také o 20 zápasech v UFC; v jeho záznamu jich je před duelem s Rizvanem Kunievem 19 a dvacátý ho teprve čeká. Pak přišla odpověď, kterou chtěl slyšet nejmíň: „Tak co hledáš? Co potřebuješ, pane? Jak ti můžeme pomoct?“ a nakonec „Promluv si se Seanem a Mickem.“ Sean Shelby a Mick Maynard jsou matchmakeři UFC, tedy lidé, kteří v organizaci skládají zápasové dvojice.
Whiteova odpověď ale dává smysl teprve ve chvíli, kdy se člověk podívá, kdo už má na 14. listopadu 2026 rezervovaný zápas o pás.
Žebříček mu dává dvojku, kalendář nedává nic
Podle materiálů UFC k turnaji UFC 333 je Volkov druhým mužem těžké váhy a jeho soupeř Rizvan Kuniev sedmým. O titul se přitom 14. listopadu 2026 v Madison Square Garden v New Yorku utkají šampion Ciryl Gane a Američan Josh Hokit, čtvrtý muž pořadí. Gane drží pás poté, co ho podle oznámení UFC uvolnil Tom Aspinall kvůli pokračujícím komplikacím po zranění oka ze zápasu právě s Ganem na UFC 321.
Profil Volkova a obě turnajová oznámení si redakce MMAmag položila vedle sebe. Žebříček v UFC není fronta, ve které se postupuje po jednom místě. Zápasy skládají matchmakeři a pořadí je jen vodítko.
- Ciryl Gane, šampion: 14. listopadu 2026 obhajuje titul
- Alexandr Volkov, 2. místo: 24. října 2026 proti Kunievovi
- Josh Hokit, 4. místo: 14. listopadu 2026 o titul
- Rizvan Kuniev, 7. místo: 24. října 2026 proti Volkovovi
S jedním z mužů toho listopadového zápasu má přitom Volkov nedořešený účet, který je černé na bílém v oficiálních bodovacích lístcích z prosince 2024.
Jeden hlas rozhodčího, který tam pořád visí
V bodovacích lístcích, které UFC po turnaji UFC 310 v Las Vegas zveřejnilo, redakce MMAmag dohledala zápis 29-28, 28-29 a 29-28. Rozdělené rozhodnutí pro Ganea. Je to Volkovova jediná porážka v posledních 7 zápasech: před ní porazil Jairzinha Rozenstruika, Alexandra Romanova a Taie Tuivasu, po ní Sergeje Pavloviče, Jailtona Almeidu a 9. května 2026 na UFC 328 jednomyslným rozhodnutím Walda Cortese-Acostu. Šest výher, jedna prohra.
A právě ta prohra spojuje obě tiskovky. Podle záznamu, který zveřejnil MMA Fighting 9. prosince 2024, White Volkova po zápase utěšoval, že podle něj doplatil na rozhodčí, a dodal, že se mu to organizace pokusí vynahradit. Doslova mu řekl: „Celá aréna si myslela, že jsi vyhrál.“ O 22 měsíců později, 22. října 2026, dostal Volkov na stejné téma odpověď se dvěma jmény matchmakerů. Zbývá otázka, co vlastně UFC o jeho nejbližším zápase slíbilo.
Abú Zabí a slovo, které UFC použilo jen s otazníkem
KOMENTÁŘ Volkov si přišel pro termín a odešel s domácím úkolem. Pro organizaci je to dobrý obchod: dvojka divize má motivaci nastoupit naplno a promotér nemusí nic slibovat.
V předzápasovém přehledu, který organizace UFC vydala 19. října 2026, redakce MMAmag našla formulaci o jednom ze dvou potenciálních titulových eliminátorů. Slovo eliminátor tam je, závazek ne. Na oficiální stránce k průběhu turnaje už stojí jen opatrnější věta, že Volkov usiluje o posílení nároku na titulovou šanci. UFC v uvedených materiálech veřejnou záruku, že vítěz dostane pás na dosah, nedává, a přesně v téhle mezeře Volkovova otázka vznikla.
Dá se namítnout, že Hokit si šanci zasloužil: UFC u něj uvádí 4 výhry od listopadu 2025, triumf nad Derrickem Lewisem a 4 bonusy od podpisu smlouvy přes Contender Series v srpnu 2025. UFC navíc není federace s postupovým klíčem a nikdy jí nebyla. Jenže druhý muž pořadí se šesti výhrami ze sedmi posledních zápasů je přesně ten případ, kdy se promotérská volnost láme o věrohodnost vlastního žebříčku. Volkov dostane 24. října 2026 v Abú Zabí do ruky něco účinnějšího než mikrofon. Odpověď, kterou na tiskovce nedostal, si bude muset napsat sám.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková