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Volkov zaskočil Danu Whitea přímo na tiskovce UFC. Dvojka žebříčku chce vědět, proč o titul nejde ona

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Druhý muž žebříčku těžké váhy UFC se v Abú Zabí přihlásil o slovo z publika a zeptal se šéfa organizace na vlastní kariéru. Místo termínu dostal otázku na věk a dvě cizí jména.
Volkov zaskočil Danu Whitea přímo na tiskovce UFC. Dvojka žebříčku chce vědět, proč o titul nejde ona

Volkov zaskočil Danu Whitea přímo na tiskovce UFC. Dvojka žebříčku chce vědět, proč o titul nejde ona

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 15:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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