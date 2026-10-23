Čisté prádlo pořád zapáchá, i když přidáte víc aviváže. Problém není v prádle, ale v biofilmu uvnitř bubnu

Je listopad, venku sotva pět stupňů a na sušáku v obýváku visí várka ručníků, která schne už druhý den. Večer k nim přičichnete a ucítíte známou zatuchlinu, přestože jste do zásuvky nalili gel i pořádný proud aviváže. Lidé v takové chvíli obvykle sáhnou po voňavější značce nebo přidají víc prostředku. Zdroj pachu ale často sídlí ve spotřebiči samotném: v gumovém těsnění, v zásuvce na prací prostředek, ve filtru a v hadicích. Tam se usazuje slizká vrstva mikrobů, které se odborně říká biofilm. Podle nás je největším omylem představa, že se pračka při každém praní vyčistí sama. Prádlo z ní vychází jen tak čisté, jak čistá je ona.
Biofilm v pračce: neviditelný nájemník v gumě, zásuvce i filtru
Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) popisuje biofilm jako nahromaděnou masu bakterií a mimobuněčného materiálu, která pevně lpí na povrchu a špatně se odstraňuje. Mikroby si kolem sebe vytvoří ochranný obal, a proto je běžné máchání nesmyje.
Pračka jim nabízí skoro ideální podmínky. Spojuje vodu, teplo, organické zbytky z oblečení, rezidua pracích prostředků a pestrou směs materiálů od gumy přes plast po kov. Přehledová studie, kterou v roce 2024 zveřejnil časopis
Antibiotics, napočítala až 15 míst, kde se biofilm může uchytit. Patří mezi ně zásuvka, čerpadlo, filtr, gumový kroužek dvířek, buben i hadice.
Překvapivé je pořadí. Nejvyšší rozmanitost bakterií vědci zaznamenali v zásuvce na prací prostředek, tedy v místě, kam většina lidí jen nasype prášek a zase ji zasune. Na dalších místech skončily jímka a těsnění.
Zdravotní stránka věci se nedá odbýt jako pouhá kosmetika. Ve vzorcích biofilmu z 11 praček ze čtyř zemí se ve 30 % případů našly potenciální lidské patogeny, například
Pseudomonas aeruginosa nebo Klebsiella pneumoniae. Autoři zároveň upozorňují, že důsledky přežívání mikroorganismů v pračkách zatím nejsou úplně objasněné. Pro většinu zdravých domácností tedy půjde hlavně o pach a hygienu prádla. I to ale stojí za pozornost. Proč aviváž zápach jen maskuje a problém prohlubuje
Aviváž umí nepříjemný odér na pár hodin překrýt. Jenže tam, kde se drží biofilm, funguje jako další porce potravy. Drogerie dm ve svém návodu na čištění pračky popisuje, jak se zbytky pracích prostředků a aviváží hromadí společně s vlákny, chloupky a vlhkostí. Výsledná vrstva vytváří příznivé prostředí pro bakterie i plísně. Kdo tedy na zatuchlinu odpoví vyšší dávkou, krmí přesně to, co se snaží přebít.
Opačný extrém také škodí. Výrobce AEG v návodu varuje, že příliš malé množství pracího prostředku může vést k plísni ve spotřebiči. Přebytek naopak zhoršuje máchání a zanechává zbytky. Správnou odpovědí je tedy přesné dávkování podle obalu a tvrdosti vody.
Roli hraje i druh prostředku. Tekuté gely obvykle neobsahují bělicí složky, které mají prášky s aktivním kyslíkem. Odborná literatura je proto častěji spojuje s mikrobiální kontaminací pračky a pachem čerstvě vypraného prádla.
Praní na 30 stupňů a zavřená dvířka: kdy riziko roste nejvíc
Podle našeho úsudku se zápach z pračky nejčastěji objevuje u domácností, kde se sejde několik běžných zvyků najednou:
perou se převážně krátké programy na 30 až 40 °C, používají se tekuté gely a aviváž, dvířka a zásuvka zůstávají po praní zavřené, mokré prádlo leží v bubnu ještě hodiny po skončení cyklu.
Studie z časopisu Antibiotics spojuje trend snižování teplot s poklesem hygienické účinnosti a vyšší křížovou kontaminací ve vodě. Moderní prací prostředky sice dokážou odstranit skvrny i při nízkých teplotách, mikroorganismy ale takové cykly inaktivují hůř. AEG to v návodu formuluje přímo: opakované krátké a nízkoteplotní programy mohou vést k usazeninám, růstu bakterií a tvorbě biofilmu.
Na typu pračky přitom zřejmě tolik nezáleží. Studie domácích spotřebičů z roku 2025 nenašla zřetelný rozdíl v bakteriálním složení mezi předem a vrchem plněnými modely. Upozornila však, že každá konstrukce zadržuje vlhkost na jiných místech. U předem plněných praček je slabinou hlavně gumová manžeta dvířek, v jejíchž záhybech stojí voda i drobné nečistoty.
Podzim a zima situaci ještě zhoršují. Prádlo schne v bytě pomalu a vlhkost v místnostech stoupá. Přehledová studie přitom uvádí, že pomalé sušení podporuje množení mikrobů a návrat pachu. Prosinec je proto vhodnou dobou na důkladný úklid pračky.
Jak vyčistit pračku krok za krokem a čím
Postup zvládnete za jedno odpoledne. Vychází z doporučení výrobce i drogerie:
Těsnění dvířek. Odchlípněte gumu, vytřete zbylou vodu, chloupky a tmavé povlaky. Použijte zředěnou kyselinu citronovou nebo octovou esenci a nejdřív ověřte, že materiál snese kyselinu. Zásuvka na prací prostředek. Vytáhněte ji celou, opláchněte a odmočte v teplé vodě s octem. Pak ji vydrhněte kartáčkem a nezapomeňte na otvor, do kterého se zasouvá. Odtokový filtr. Najdete ho vpravo nebo vlevo dole za krytkou. Pod něj dejte plochou misku a hadr, protože vyteče zbytková voda. Vyčistěte sítko i prostor kolem něj. Prázdný horký cyklus. Spusťte údržbový program, nebo bavlnu na nejvyšší teplotu, kterou návod povoluje. Přidejte trochu práškového prostředku nebo speciální čistič. AEG doporučuje takové praní alespoň jednou měsíčně, dm zmiňuje občasný program na 95 °C.
Pokud jde o přípravky, nezávislý test, který by porovnal ocet, kyselinu citronovou, sodu a komerční čističe přímo na biofilmu, chybí. Z mechanismu účinku a doporučení výrobců se ale dá odvodit rozumné rozdělení rolí:
Prostředek K čemu se hodí Na co si dát pozor Speciální čistič pračky buben, topné těleso, zásuvka, těsnění dodržet dávkování podle výrobce Prací soda bakterie a plísně při horkém cyklu nekombinovat s kyselinami Kyselina citronová vodní kámen a pachy ředit, šetrně ke gumě Ocet zásuvka, vodní kámen při častém použití může poškodit těsnění
Nejuniverzálnější volbou je podle nás speciální čistič, protože se dostane i do míst, kam s kartáčkem nedosáhnete.
Čistič za 45 korun, nebo servis za tisícovku?
Ekonomika vychází jednoznačně. V českých drogeriích stojí hygienický čistič od 42,50 Kč až 109 Kč, jak jsm v redakci VědaŽivě ověřili (ceny jsou platné k datu vydání článku).
Technik je o řád dražší. Platforma Zrobee uvádí za výjezd a diagnostiku 400 až 900 Kč a za opravu pračky 1 200 až 3 500 Kč. Firma Oprava Servis účtuje při odmítnutí opravy 500 Kč za výjezd a dalších 500 Kč za diagnostiku. Samotné opravy praček začínají zhruba na 950 až 1 200 Kč podle závady.
Volat servis má smysl teprve tehdy, když se zápach vrací i po důkladném vyčištění, voda neodtéká, zlobí čerpadlo, pračka teče nebo máte podezření na nánosy v částech, ke kterým se bez nářadí nedostanete. Novou pračku řešte až při vážné technické závadě.
Prevence stojí ještě méně. Po praní nechte dvířka i zásuvku pootevřené, aby vnitřek vyschl. Mokré prádlo vyndejte hned. AEG doporučuje kromě měsíčního horkého cyklu otřít těsnění a buben každé dva měsíce, vyčistit zásuvku a filtr dvakrát ročně a stejně často pračku odvápnit. Pokud perete hlavně na nízké teploty a používáte gely, držte se spíš měsíčního rytmu. Ručníky, které už zapáchají, po vyčištění pračky přeperte vhodným programem a usušte co nejrychleji.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková