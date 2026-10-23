Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Čisté prádlo pořád zapáchá, i když přidáte víc aviváže. Problém není v prádle, ale v biofilmu uvnitř bubnu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ručníky voní jen chvíli a pak začnou páchnout sklepem? Vědci popsali až 15 míst v pračce, kde se drží biofilm. Další dávka aviváže ho jen přikrmí.
Čisté prádlo pořád zapáchá, i když přidáte víc aviváže. Problém není v prádle, ale v biofilmu uvnitř bubnu

Čisté prádlo pořád zapáchá, i když přidáte víc aviváže. Problém není v prádle, ale v biofilmu uvnitř bubnu

Zdroj: PxHere
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 23.10.2026 16:00

Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Čtyři české hrady stojí na místech, kde je geologie podivná. Puklina ve skále, čedičové rohy i zazděné kostry mají společného jmenovatele
Čtyři české hrady stojí na místech, kde je geologie podivná. Puklina ve skále, čedičové rohy i zazděné kostry mají společného jmenovatele
Nacistický lékař simuloval výšku 20 km v podtlakové komoře, aby vězňům roztrhal plíce. Popravit ho nechal nakonec sám Hitler
Nacistický lékař simuloval výšku 20 km v podtlakové komoře, aby vězňům roztrhal plíce. Popravit ho nechal nakonec sám Hitler

Sigmund Rascher trýznil vězně v Dachau pro Luftwaffe i SS. V dubnu 1945 skončil v témže táboře s kulkou od...

Nejsou to jen Trosky a pískovce. Český ráj před 20 lety doslova uhranul UNESCO
Nejsou to jen Trosky a pískovce. Český ráj před 20 lety doslova uhranul UNESCO

Český ráj drží v tuzemsku unikátní pozici, jako jediná lokalita v Česku figuruje na seznamu UNESCO Global...

Dvouzubec vytvoří žlutý vodopád za pár týdnů. Za rychlým růstem stojí schopnost tvořit kořeny z každého kolénka stonku
Dvouzubec vytvoří žlutý vodopád za pár týdnů. Za rychlým růstem stojí schopnost tvořit kořeny z každého kolénka stonku

Představte si balkón zalitý odpoledním sluncem, prázdný truhlík a jednu sazenici za padesát korun. Uplyne...

Děti by musely sedět u obrazovky přes 5 hodin, než si rodič všimne změny chování. Problém není čas, ale typ obsahu
Děti by musely sedět u obrazovky přes 5 hodin, než si rodič všimne změny chování. Problém není čas, ale typ obsahu

Rodiče a další pečující osoby zaznamenají u dětí výraznější proměnu fungování zhruba po pěti hodinách denně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.