Vlněný svetr můžete poškodit až po praní. Rozhoduje i to, kde ho necháte uschnout

Oblíbený svetr nemusí být nový, aby vypadal upraveně. Při podzimním střídání oblečení často stačí věnovat pozornost tomu, co se s ním děje po nošení a praní. Automatické odložení na ramínko může být pohodlné, pro mokrou pleteninu však není vhodným výchozím řešením. Voda přidává oděvu hmotnost a zavěšený úplet se může vytáhnout. Dlouhé rukávy nebo změněná ramena pak nemusejí být známkou špatně vybrané velikosti, ale důsledkem následné péče.
Svetr a tkaný kabát nejsou totéž
Vlněné oblečení spojuje materiál, nikoli vždy stejná konstrukce. Oborová organizace Woolmark rozlišuje sušení pletenin naplocho od některých tkaných oděvů, například sak, které lze za odpovídajících podmínek zavěsit. Radu určenou pro kabát proto není bezpečné bez rozmyslu přenést na svetr. Rozhodující zůstávají pokyny výrobce konkrétního kusu. Stejně pojmenovaný materiál může být zpracovaný a upravený různými způsoby.
Při sušení naplocho má být podepřený celý oděv včetně rukávů. Woolmark doporučuje světlý čistý ručník nebo vhodnou síťovou podložku, na které se úplet jemně srovná do tvaru. Důležité je zbavit jej záhybů, nikoli ho tahem roztahovat. Ramínko naopak soustředí zatížení do menší plochy a může změnit oblast ramen. Rozdíl mezi suchým lehkým svetrem a mokrým kusem je v tomto případě podstatnější než vzhled věšáku.
Topení nemusí být dobrá zkratka
Snaha urychlit sušení může přijít draho i bez dalšího pracího cyklu. Přímé teplo a ostré slunce nepatří mezi doporučené způsoby sušení vlněného úpletu. Přehodit svetr přes radiátor navíc znamená nerovnoměrné podmínky pro různé části oděvu. Bezpečnější výchozí volbou je sušení ve stínu na odpovídající ploše. Zároveň je potřeba ponechat dost času, aby oděv skutečně proschnul, a neukládat ho ještě vlhký do skříně.
Ani obecné tvrzení, že žádná vlna nesmí do sušičky, však není přesné. Některé oděvy takovou možnost připouštějí a některé spotřebiče mají zvláštní šetrné programy. Reklamní popis programu ale nepřebíjí zákaz na štítku svetru. Uživatel potřebuje porovnat obě informace: co dovoluje oděv a co pro danou náplň uvádí návod spotřebiče. Samotné tlačítko s názvem vlna není souhlasem pro každý úplet.
Štítek není jen údaj o nejvyšší teplotě
Značení údržby se týká také mechanického namáhání, sušení a dalších postupů. Číslo na štítku proto není výzvou prát vždy právě na této teplotě. Jemnější zacházení může být vhodné, pokud je v souladu s pokyny. Značení navíc bere v úvahu citlivé části celého výrobku, například barvení nebo doplňky, nikoli pouze název hlavního vlákna.
Pokud je praní v pračce povolené, je důležitý odpovídající program a prostředek na vlnu. Český průvodce výrobce AEG upozorňuje zejména na nevhodnost agresivních prostředků, bělidel a enzymatických přípravků. Je to technická rada výrobce spotřebičů, ne důvod koupit konkrétní značku. Vlastní návod pračky a etiketa oděvu mají větší význam než univerzální recept pro všechny svetry.
Při ukládání se suchý svetr dá šetrně složit na polici. Stejnou pozornost jako péči lze věnovat i tomu, s čím ho nosíte. Další inspiraci nabízí náš článek o světlých a tlumených barvách v šatníku. Oblíbený úplet tak nemusí ustoupit novému nákupu jen proto, že už několik sezon patří mezi často nošené kusy.
Po každém nošení nemusí přijít praní
Vlna nemusí vyžadovat vyprání po každém krátkém oblečení. Pokud svetr není znečištěný, může mezi jednotlivými použitími pomoci vyvětrání. Nelze z toho ale odvodit pevný počet dní, po které se nemá prát, ani slib, že vzduch odstraní každou skvrnu. Potřeba údržby se mění podle používání a skutečného stavu oděvu. Viditelné znečištění si zaslouží řešení podle pokynů, nikoli opakované odkládání.
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