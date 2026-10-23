Sandra Nováková si při natáčení Hádkových zlomila nohu. Zranění po rvačce s Čvančarovou týden tajila

Hádkovi, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima Hádkovi, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima Hádkovi, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima Hádkovi, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima Hádkovi, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima Hádkovi, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima Hádkovi, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima Hádkovi, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima Hádkovi, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima Hádkovi, FOTO: Bontonfilm / distr. FTV Prima
V komedii Hádkovi z roku 2022 zaplatila představitelka hlavní role za závěrečnou rvačku zlomenou nohou. Sandra Nováková po skoku na Jitku Čvančarovou nakopla dřevěné křeslo, bolest ovšem ignorovala a s neléčeným zraněním zvládla i večírek po natáčení. K lékaři na rentgen se vydala až s týdenním zpožděním. Setkání v pražském bytě
Bratři Adam a David v podání Jakuba Prachaře a Hynka Čermáka se se svými manželkami potkávají v panelovém bytě svého nemocného dědečka. Očekávají blížící se dědictví, protože senior leží ve vážném stavu v nemocnici. Místo toho jim otec obou mužů, kterého hraje Ondřej Pavelka, přinese nečekanou zprávu. Dědeček plánuje rodinnou cestu k moři a byt navíc přepsal na svou dceru Evu, kterou ztvárnila Lucie Polišenská. Rozhodnutí okamžitě spustí vlnu konfliktů, protože partnerky bratrů v podání Sandry Novákové a Jitky Čvančarové se navzájem nemohou vystát.
David je podle Hynka Čermáka absolutně přesvědčený o své pravdě, zároveň se ale bojí manželky Terezy a raději plní její příkazy, aby se vyhnul domácím problémům. S výjimkou úvodních a závěrečných minut se navíc celý příběh odehrává výhradně v interiéru třípokojového bytu. Tvůrci k němu přistupovali jako k další postavě a výtvarník Marek Cpin do něj otiskl normalizační estetiku. Režisér Vojtěch Moravec si prostor nechal vymodelovat ve 3D a každý záběr měl předem detailně nakreslený ve storyboardu.
Zlomená noha ze závěrečné rvačky
Vyhrocená atmosféra vyvrcholí rodinnou bitkou, při které filmaři nesměli udělat chybu. Scéna končí roztržením peřiny a štáb ji musel natočit na první pokus, protože poletující peří by už z ateliéru nikdo nedostal. Herci si celou rvačku předem nacvičili jako choreografii a Jakub Prachař uplatnil svou tehdejší váhu kolem sto kilogramů.
Sandra Nováková, která k filmu napsala scénář, si z této scény odnesla nepříjemné zranění. Když ve víru emocí skočila na Jitku Čvančarovou, nakopla u toho dřevěné křeslo a zlomila si zánártní kůstku. Bolest se rozhodla překonat, nikomu nic neřekla a po zbytek natáčení předstírala, že se nic neděje. Posilněná alkoholem pak s neléčeným zraněním protančila dotočnou a zlomeninu potvrdil rentgen až za dalších sedm dní.
Požární poplachy uprostřed natáčení
Scénář vznikal během pandemie, kdy tvůrčí a životní partneři Vojtěch Moravec a Sandra Nováková zažívali kvůli nařízené karanténě vztahové rozepře. Převedení vlastních hádek na papír zafungovalo jako terapie a vztah se jim podle herečky pročistil. Spolupráci následně zpečetili v červnu roku 2022, kdy rovnou na slavnostní premiéře v pražské Lucerně uzavřeli sňatek. Samotný snímek mimochodem propagují dvě odlišné verze plakátů, z nichž jedna ukazuje idylickou rodinu a druhá rozzlobené příbuzné.
Natáčení probíhalo v reálném panelovém domě a v ateliérech v pražských Malešicích, kde štáb opakovaně zdržel požární poplach. Filmaři museli v takových chvílích všechno odložit a spořádaně opustit budovu. Pokaždé s sebou ale do bezpečí brali živou želvu, která v dědečkově bytě obývala terárium a tvořila důležitou rekvizitu.
Tajná scéna po závěrečných titulcích
Během čekání v obývacím pokoji běží v televizoru kulinářský pořad
. Snímek podbarvují anglické písně od českých autorů, pouze skladbu I Started a Joke od britské kapely Bee Gees pro film nazpíval Matouš Ruml. Závěr snímku doplňuje černobílá portrétní fotografie s nápisem, že autoři dílo věnovali dědovi Salátovi. U obrazovek se vyplatí vydržet až do úplného konce, po závěrečných titulcích totiž následuje ještě jedna krátká scéna. Prostřeno
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, filmovyprehled, Bontonfilm).