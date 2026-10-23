ČT a ČRo čeká nestandardní vysílání. Spor o poplatky míří do Sněmovny

Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu chystají stávku kvůli návrhu, který má zrušit koncesionářské poplatky a převést financování obou veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Protest iniciativy Veřejnoprávně má být vidět přímo ve vysílání. Zástupci zaměstnanců oznámili, že Česká televize i Český rozhlas budou dál plnit zákonné povinnosti, diváci a posluchači ale mají poznat, že nepůjde o běžný provoz. Nejvýrazněji se má stávka projevit v nejsledovanějších pořadech.
Důvodem je postup vládní koalice ve Sněmovně. Ta v pátek prosadila na program jednání první čtení zákona, kterým chce změnit financování médií veřejné služby. Místo peněz vybraných prostřednictvím televizních a rozhlasových poplatků by Česká televize a Český rozhlas dostávaly prostředky ze státního rozpočtu.
Vysílání má pokračovat, výjimkou by byla mimořádná situace
Moderátor Daniel Stach uvedl, že obě instituce budou po celý den respektovat zákon. Současně ale upozornil, že vysílání nebude standardní. Stávku by podle něj mohla omezit jen situace, která by vyžadovala mimořádné informování veřejnosti.
Iniciativa Veřejnoprávně zároveň oznámila, že další podrobnosti k podobě protestu zveřejní později. Už nyní však vyzvala veřejnost, aby dala svůj postoj hlasitě najevo. Zaměstnanci obou médií zdůrazňují, že jsou připraveni Českou televizi a Český rozhlas bránit.
Spor se tak neodehrává jen mezi politiky a vedením institucí. Poprvé se výrazně ozvali i lidé, kteří se přímo podílejí na vysílání. To je pro diváky a posluchače podstatný rozdíl: neřeší se pouze technická změna plateb, ale otázka, kdo a jak bude rozhodovat o stabilitě médií, která mají fungovat nezávisle na aktuální politické většině.
Návrh počítá s nižší částkou než letos
Novela je v Poslanecké sněmovně v prvním čtení. Podle dostupných údajů by Česká televize a Český rozhlas dostaly ze státního rozpočtu dohromady 7,8 miliardy korun. To je o 1,4 miliardy méně než letos, tedy zhruba o 15 procent.
Právě tento pokles je jedním z hlavních bodů kritiky. Zaměstnanci upozorňují nejen na možné oslabení nezávislosti, ale také na dopady na stabilitu obou institucí. Změna by podle nich měla důsledky i pro veřejné finance, protože financování by nově stálo přímo na rozhodnutí státu a jeho rozpočtu.
Vedení České televize dalo najevo znepokojení nad rychlostí, s jakou má být návrh projednán. Generální ředitel Hynek Chudárek a vrcholný management televize označují postup poslanců za překotný. Podle vedení ČT je navržená změna do velké míry likvidační.
Opozice mluví o zestátnění, protesty už začaly
Opoziční politici označují návrh za pokus o zestátnění veřejnoprávních médií a varují před ohrožením jejich nezávislosti. Po schválení změny programu se opoziční řečníci začali hlásit s přednostním právem. Koalice si zároveň předem odhlasovala, že poslanci mohou jednat i v noci a v sobotu.
Předseda ODS Martin Kupka k tomu řekl, že opozici postup nezaskočí, bude ale mít podle něj zásadní dopady na fungování Sněmovny v následujících měsících.
Napětí se už přeneslo i mimo parlament. První spontánní demonstrace na podporu České televize a Českého rozhlasu se v pátek odpoledne sešla na Malostranském náměstí. Spolek Milion chvilek pro demokracii svolal další demonstraci na sobotu.
Pro diváky nejde jen o poplatek na složence
Jádrem sporu není pouze to, zda mají domácnosti dál platit koncesionářské poplatky. Podstatné je, jestli mají být média veřejné služby financována mechanismem, který je oddělený od každoročních politických rozhodnutí, nebo přímo ze státního rozpočtu.
Pro běžného diváka a posluchače se může změna projevit až později: v rozsahu služeb, stabilitě programů, regionálním zpravodajství, investigativní práci nebo schopnosti médií plánovat déle než na jedno rozpočtové období. Právě na tuto souvislost zaměstnanci i vedení ČT upozorňují nejhlasitěji.
Aktuálně je klíčové, že návrh teprve prochází prvním čtením. O jeho další podobě budou rozhodovat poslanci. Stávka zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu má mezitím ukázat, že změna financování není uzavřená technická otázka, ale politicky i veřejně citlivý zásah do fungování médií veřejné služby.