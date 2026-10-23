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Mladíci sledovali muže z klubu až na zastávku. Když usnul, okradli ho

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Dennívýzva
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Dvojice mladíků okradla spícího muže na autobusové zastávce v Ostravě-Zábřehu. K jejich smůle celou situaci sledoval strážník obsluhující kamerový systém. Na místo okamžitě vyslal hlídku, která oba podezřelé zadržela.
Mladíci sledovali muže z klubu až na zastávku. Když usnul, okradli ho

Mladíci sledovali muže z klubu až na zastávku. Když usnul, okradli ho

Zdroj: Městská policie Ostrava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 15:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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