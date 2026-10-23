Mladíci sledovali muže z klubu až na zastávku. Když usnul, okradli ho

Mladíci sledovali muže z klubu až na zastávku. Když usnul, okradli hoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mladíci sledovali muže z klubu až na zastávku. Když usnul, okradli hoZdroj: Městská policie Ostrava
Článek byl publikován 23.10.2026 15:42
Po krátké těžké nemoci zemřel ve věku 74 let bývalý hráč Baníku Ostrava Petr Slaný, držitel historicky...
Sobotní zápas nejvyšší české fotbalové soutěže mezi Slovanem Liberec a Baníkem Ostrava je odložen. Velkou...
Vítězné ANO se ve Slezské Ostravě dohodlo na pokračování koalice s hnutím Ostravak a ODS. Dosavadního...
Povodí Odry staví na toku Rakovec suchou nádrž, která má chránit Klimkovice a ostravskou Polanku nad Odrou....
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →