Kluci to vidí jinak než holky a hledají smysl. Ondříček se v nástupcích Samotářů ztrácí

David Ondříček se během posledních 30 let vypracoval mezi nejzajímavější a nejúspěšnější české filmaře, jenž si s novými filmy sice dává načas, ale většinu svých projektů dokázal proměnit v úspěšnou filmovou či seriálovou událost. S novinkou Kluci to vidí jinak než holky se ale po Zátopkovi, Dukle 61 či Králi Šumavy rozhodl vykašlat na historii a vrátit se ke svým filmařským kořenům. Povedlo se mu ale důstojně navázat na poetiku svých prvních snímků?
Už je to 30 let, co se režisér David Ondříček představil filmařskému světu svým kultovním debutem Šeptej a své postupy následně vypiloval k všeobecné divácké spokojenosti v legendárních Samotářích. Oba snímky měly jasné společné znaky – snahu o sondu do mladé generace a jejích komplikovaných vztahů, která se tváří autenticky, ale nezapře jasnou stylizovanost i moderní vypravěčské prvky. I když v jistých směrech možná oba kousky zestárly, stále si drží svou nezaměnitelnou poetiku, atmosféru, tvůrčí lehkost či jasný smysl. Jenže právě tyto prvky se místy v novince Kluci to vidí jinak než holky hledají o něco hůře.
I tentokrát se tedy podíváme do současné Prahy, kde budeme sledovat sedmičku hrdinů, která je rozprostřena do více generací. Tu starší reprezentuje vyhaslý malíř Martin (Jaroslav Plesl), který je zahleděný do sebe, ignoruje svou dceru i manželku Kamilu (Martha Issová) a začíná pociťovat krizi středního věku. Pak je tu Kamilin bratr Karel (Václav Neužil), který žije svobodomyslný život plný alkoholu a drog, tajně ale miluje snoubenku svého nejlepšího přítele Daniela (Vojtěch Vodochodský), ráznou Romanu (Denisa Barešová), s níž ho pojí jistá minulost. A pak je tu ještě novinářka Ema (Anna Kameníková), která spí s do sebe zahleděným influencerem Markem (Jan Nedbal) a pracovně se potkává právě s Martinem.
Všichni jmenovaní jsou v životě nějakým způsobem ztracení a zjišťují, že jejich představa o lásce, vztazích a naplněných ideálech se úplně neslučuje s realitou. Máme tu tedy znovu skupinku ztracených existencí, jejichž osudy se vzájemně proplétají a všichni hledají pevnou půdu pod nohama. Tu ovšem hledá i sám Ondříček, jenž jako by tentokrát nedokázal najít svou tradiční sebejistou režijní ruku a hlavně cestu, jíž by vyprávěl své zamýšlení nad moderními vztahy a tápajícími jedinci.
Na Kluky se opravdu hezky kouká a po řemeslné stránce se toho dá snímku pramálo vytknout. Ondříček a kameraman David Hofmann vědí, jak efektně snímat noční Prahu i jednotlivé atraktivní budovy, a do toho jim dát skvěle sednoucí hudební podkres. Jako reklama na kouzlo Prahy funguje snímek na jedničku a nabízí nespočet atraktivních záběrů, bohužel z hlediska filmu a jeho sdělení se celek rozpadá pod rukama. Snímek dokonce v první polovině působí dojmem, jako by ani Ondříček nevěděl, co chce vyprávět.
Příběh se rozpadá do série epizodek plných nikam nevedoucích small talků a dialogů, které postrádají jakýkoliv švih a působí zcela prázdně. Ano, i Šeptej a Samotáři se pokoušeli o autenticky „prázdné“ běžné konverzace mezi hrdiny, měly ovšem svůj osobitý styl a většinou směřovaly k funkční pointě. K tomu ovšem v případě Kluků většinou nedochází a zdejší rozhovory působí často nepřirozeně a kostrbatě.
Až v druhé polovině začne snímek vykazovat jasnější příběhové kontury a působit dojmem, že konečně začínáme někam směřovat. Je pak celkem přízračné, že Ondříček si je jistější zejména ve vyprávění z pohledu „starší“ (zde tedy střední) generace. Výborný Neužil a herecká jistota Issová mají mezi sebou nejvtipnější i nejsilnější momenty filmu, které svou prací s dialogy i postavami režisérovy předchozí počiny aspoň trochu připomenou. I Jaroslav Plesl si tentokrát vylosoval tu vděčnější hereckou kartu, když jeho postava má jako jedna z mála nějaký jasný vývoj.
U mladší generace se naopak Ondříček spíše plácá na místě a vytváří jednorozměrné figurky, které se nijak zvlášť nevyvinou, často navíc vyznívají téměř jako karikatury a mnoho vám toho o pohledu na moderní vztahy neřeknou. I zde se naštěstí mohou tvůrci opřít o silná herecká jména, která zvládnou své postavy prodat a sem tam vytvořit i nějaký ten vtipný moment. Takových sekvencí je ovšem v téměř dvouhodinovém počinu poměrně málo.
Kluci to vidí jinak než holky se tak dá nazvat promarněnou šancí, u níž se sice sešly všechny doposud funkční propriety, tentokrát se je ovšem nepodařilo poskládat do památného celku. Ondříček ve svém pohledu na současné vztahy a životní příležitosti tápe, nepřichází s žádnou výraznou či vtipnou pointou a bohužel ani silným konfrontačním závěrem, jenž by zde dokázal řadu linií ospravedlnit. Film tak poměrně rychle uteče a díky skvělým hercům a kameře se na něj pěkně kouká, ale scenáristicky se motá v kruzích a v pokusu o navazování na starší díla navíc působí malinko unaveně.
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