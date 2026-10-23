Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kluci to vidí jinak než holky a hledají smysl. Ondříček se v nástupcích Samotářů ztrácí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
David Ondříček se během posledních 30 let vypracoval mezi nejzajímavější a nejúspěšnější české filmaře, jenž si s novými filmy sice dává načas, ale většinu svých projektů dokázal proměnit v úspěšnou filmovou či seriálovou událost. S novinkou Kluci to vidí jinak než holky se ale po Zátopkovi, Dukle 61 či Králi Šumavy rozhodl vykašlat na historii a vrátit se ke svým filmařským kořenům. Povedlo se mu ale důstojně navázat na poetiku svých prvních snímků?
Kluci to vidí jinak než holky a hledají smysl. Ondříček se v nástupcích Samotářů ztrácí

Kluci to vidí jinak než holky a hledají smysl. Ondříček se v nástupcích Samotářů ztrácí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 15:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
„Totální destrukce české audiovize.“ Filmové organizace odmítají Klempířovy škrty a novelu zákona
„Totální destrukce české audiovize.“ Filmové organizace odmítají Klempířovy škrty a novelu zákona
Sauron kuje dominanci. Nový trailer Prstenů moci slibuje epickou válku o celou Středozem
Sauron kuje dominanci. Nový trailer Prstenů moci slibuje epickou válku o celou Středozem

Všechny cesty možná vedou do ohnivé zkázy, jenže hrdinové blížící se třetí série vysokorozpočtového seriálu...

Kinovýhled: Do kin přichází nová adaptace Rozumu, Ovečka Shaun i komiksový Clayface
Kinovýhled: Do kin přichází nová adaptace Rozumu, Ovečka Shaun i komiksový Clayface

Máme tu předposlední říjnovou nálož premiér. Kromě standardních novinek můžete do kin vyrazit také na živý...

Oneplay dostává těžkou konkurenci. CANAL+ se rozšiřuje a láká na české novinky
Oneplay dostává těžkou konkurenci. CANAL+ se rozšiřuje a láká na české novinky

Už dnes, 22. října, začíná nová kapitola platformy a televize CANAL+. Po sedmi letech, co mediální skupina...

Kinobox Daily: Florence Pugh v jedné ze svých nejosobnějších rolí. Připomeňte si drama Dobrý člověk
Kinobox Daily: Florence Pugh v jedné ze svých nejosobnějších rolí. Připomeňte si drama Dobrý člověk

Zach Braff se v dramatu Dobrý člověk (A Good Person) pouští do témat viny, závislosti a odpuštění. Florence...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.