Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Audi dá šanci vicemistrovi formule 3. Slatera čeká debut ve F1

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Freddie Slater z jezdecké akademie Audi absolvuje debut ve formuli 1. Poprvé se představí v trénincích na Velkých cenách Mexika a São Paula.
Freddie_Slater_2026

Freddie_Slater_2026

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 15:24

Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Vítězství Maxe ve Ferrari? Čirý nesmysl, říká Leclerc Hadjarovi
Vítězství Maxe ve Ferrari? Čirý nesmysl, říká Leclerc Hadjarovi
Nekvalitní asfalt způsobuje bolesti: Potřebuji prášky, říká Norris
Nekvalitní asfalt způsobuje bolesti: Potřebuji prášky, říká Norris

Max Verstappen před začátkem víkendu ostře kritizoval stav povrchu v Austinu. S nadsázkou prohlásil, že je...

Chtěl jsem zkusit něco jiného: Hamilton se vyjádřil k Singapuru
Chtěl jsem zkusit něco jiného: Hamilton se vyjádřil k Singapuru

Za ignorování pokynu inženýra, aby během Velké ceny Singapuru zajel do boxů, si Lewis Hamilton vyslechl...

Kvůli Africe ještě pár let vydrží: Jsem nucený zůstat, tvrdí Hamilton
Kvůli Africe ještě pár let vydrží: Jsem nucený zůstat, tvrdí Hamilton

Během dvoutýdenní přestávky před Velkou cenou USA byl potvrzen návrat do Afriky, konkrétně do Rwandy. Lewis...

Pojďme to dotáhnout do konce, vyzývá Antonelli: Zatím necítí tlak
Pojďme to dotáhnout do konce, vyzývá Antonelli: Zatím necítí tlak

Andrea Kimi Antonelli už má jednu ruku pevně položenou na mistrovské trofeji. První příležitost zpečetit...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.