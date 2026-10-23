Audi dá šanci vicemistrovi formule 3. Slatera čeká debut ve F1

Audi převzalo tým Sauber před sezonou 2026, čímž odstartovalo svou premiérovou sezonu ve formuli 1. Německá značka zároveň založila novou jezdeckou akademii, jejíž hlavní tváří se stal právě Freddie Slater.
Britský jezdec v minulosti získal tituly v italské formuli 4 a Formula Regional European Championship. Své kvality potvrdil také druhým místem v šampionátu formule 3, ve kterém nestačil pouze na Uga Ugochukwua. Osmnáctiletý Brit byl zároveň nejlépe umístěným nováčkem v konečném pořadí.
Před přestupem do formule 2, kde bude závodit za tým Invicta, dostane Slater příležitost představit se v prvních volných trénincích na Velkých cenách Mexika a São Paula. V týmu tak naváže na své předchůdce z Tridentu Gabriela Bortoleta, Leonarda fornaroliho a Rafaela Camaru. Jeho účast zároveň pomůže Audi splnit pravidla týkající se povinného nasazování mladých jezdců.
Rezervní jezdec Alpine Paul Aron už během letošní sezony dvakrát nastoupil za Audi ve volných trénincích. Slater dostane zbývající dvě povinné příležitosti pro nováčky. V Mexiku nahradí Nica Hülkenberga a v Brazílii Gabriela Bortoleta, případně naopak v závislosti na konečném rozdělení jízd.
„Usednout za volant monopostu formule 1 během závodního víkendu je pro mě velkým okamžikem a něčím, o čem jsem snil už od dětství. Letos jsem se toho hodně naučil a volné tréninky s Audi budou další příležitostí získat zkušenosti přímo na trati,“ uvedl Slater.
„Účast v programu rozvoje jezdců Audi mi už přinesla několik výjimečných příležitostí a jsem vděčný za důvěru a podporu, kterou mi tým projevuje. Moc se těším, až vyrazím na trať. Mým cílem bude odvést co nejlepší práci, pomoci týmu s jeho programem a získat z obou tréninků co nejvíce poznatků.“
„V posledních letech jsme sledovali, jak Freddie postupuje na trati i mimo ni. Nyní nastal správný čas, aby udělal další krok,“ řekl Allan McNish, sportovní ředitel Audi a zároveň šéf programu rozvoje jezdců.
„Tréninky v Mexiku a Brazílii mu poskytnou cenné zkušenosti ze závodního víkendu formule 1 a další příležitost k rozvoji před příštím rokem, kdy přestoupí do formule 2. Těšíme se, až ho uvidíme v monopostu R26, a během těchto dvou důležitých prvních tréninků ho budeme podporovat.“