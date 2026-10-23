Mrtvé listy a stonky trvalek jsou ideální líhní plísní a škůdců. Kdo záhon neuklidí ve správný týden, zaplatí to na jaře

První pořádný mráz přijde obvykle v noci. Ráno pak na záhonu leží tmavé, rozměklé trsy, které ještě před týdnem držely tvar. Pivoňky polehnou, hosty se změní v hnědou kaši a denivky splývají v mokrou slámu. Právě tato hmota se pro mnoho zahrádkářů stává nenápadnou zimní pastí. V rozkládajícím se pletivu přečkávají spory padlí, botrytidy i rzi a mezi slepenými listy si slimáci kladou vajíčka. Kdo takové zbytky v listopadu z vybraných trvalek odstraní, ubere chorobám startovní kapitál na příští rok. Nemusí přitom vymést celý záhon. Stačí vědět, kde zakročit a kde nechat přírodu pracovat dál.
Proč odumřelé listy trvalek fungují jako líheň plísní a škůdců
Mechanismus popisují odborníci z amerických univerzitních poraden poměrně jednoznačně. Podle
Iowa State University Extension slouží infikované rostlinné zbytky jako zimoviště spor, takže na jaře zvyšují tlak chorob na nové výhony. Jakmile se oteplí a zavlhne, houby se z loňského listí přesunou na čerstvé pletivo.
Česká metodika ministerstva životního prostředí jde u pivoněk ještě dál. Botrytida na odumřelých částech vytváří sklerocia, drobná tuhá klidová tělíska, která mráz bez potíží vydrží. Odborníci proto doporučují nadzemní části na podzim odstranit.
Škůdci hledají v odumřelé hmotě něco jiného, totiž fyzickou ochranu. Vrstva listí u země drží vlhkost, tlumí výkyvy teplot a skrývá vajíčka i larvy před ptáky a dalšími predátory. Pro slimáka představuje polehlý trs hosty ideální zimní byt s plnou spíží.
Riziko se tedy soustředí tam, kde se sejde trojice faktorů: napadená rostlina, měkké listí a vlhké, špatně provětrávané místo. Právě taková zákoutí by měla dostat nůžky jako první.
Pivoňky, denivky, floxy: kde padlí, rez a slimáci zimují nejraději
Seznam rizikových trvalek se v odborných zdrojích opakuje a odpovídá tomu, co roste v drtivé většině českých zahrad.
Pivoňky jsou nejzranitelnější. Purdue Extension i Iowa State u nich jmenují padlí, listové skvrnitosti a botrytidu neboli plíseň šedou. Botrytida na jaře napadá mladé výhony, poupata i listy. Výhony pak černají a poupata zasychají dřív, než se otevřou. Staré stonky a listy jsou přitom hlavním přezimovacím místem spor. Na okraj jedna uklidňující zpráva: mravence na poupatech řadit mezi škůdce netřeba. Láká je sladký nektar a rostlině neubližují.
Denivky podle Virginia Cooperative Extension trápí rez a slimáci, kteří se drží v mrtvých listech a ve starých květních stvolech. Za příznivých podmínek se přidávají mšice, třásněnky nebo svilušky.
Floxy a zavinutky se v sezoně často pokryjí bělavým povlakem padlí. Kdo ho viděl v srpnu, může s jistotou počítat, že houba bude chtít přezimovat přímo na záhonu.
Hosty trpí méně chorobami, zato jejich velké listy po mrazu zkolabují do souvislé vrstvy. Pro slimáky a jejich snůšky těžko hledat pohodlnější úkryt.
Platí jednoduché pravidlo: čím víc problémů rostlina měla v létě, tím důležitější je její podzimní úklid.
Listopad 2026: který týden vzít nůžky do ruky
Odborníci se shodují, že stříhat se má až po přirozeném zatažení rostliny nebo po silnějším mrazu. Zelené listy totiž do poslední chvíle zásobují kořeny a oddenky živinami. Kdo pivoňky ostříhá hned po odkvětu, ochudí je o rezervy na příští rok. Univerzita v Connecticutu proto u pivoněk výslovně doporučuje počkat, až listy poškodí pořádný mráz.
Pro letošní sezonu vychází orientační kalendář takto:
2. až 8. listopadu: vyšší polohy, podhůří a mrazové kotliny, kde trvalky zatahují dřív 9. až 22. listopadu: většina nížinných a městských zahrad, tedy hlavní termín 23. až 29. listopadu: pozdní dohánění, pokud zem nezamrzla a neleží sníh
Dřívější zásah ve vyšších polohách podporuje i výhled meteorologů.
ČHMÚ k 15. říjnu 2026 počítal s chladnější druhou polovinou října a se sněžením nad 1 000 metrů. Zahrady na horách a v podhůří se tak k úklidu dostanou o krok dřív než teplé městské dvorky v Polabí nebo na jižní Moravě.
Rozhodujícím signálem zůstává stav rostlin. Dokud pivoňka svítí zeleně, nůžky počkají. Jakmile zhnědne a polehne, nastal čas.
Kdo listopad propásne, má ještě šanci v suchém zimním okně bez sněhu. Na jaře se situace komplikuje. Mezi starými stonky začnou rašit nové výhony a hrozí jejich ustřižení nebo pošlapání. Britská zahradnická společnost RHS proto u jarního řezu nabádá k větší opatrnosti.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Ostříhat, nebo nechat? Tabulka pro běžné české trvalky
Plošný úklid do posledního stébla odborníci nedoporučují. RHS i univerzita v New Hampshire prosazují výběrový přístup: nemocné a rozkládající se pryč, zdravé a dekorativní ponechat. Semeníky třapatek či zlatobýlu přes zimu poslouží ptákům a hmyzu a dodají zahradě tvar i za mrazivých rán.
Trvalka Na podzim Důvod Pivoňka (bylinná) ostříhat nízko u země padlí, skvrnitosti, botrytida Denivka ostříhat po odumření listů rez, slimáci ve starých stvolech Flox ostříhat padlí Zavinutka ostříhat padlí Hosta odstranit zkolabované listí úkryt slimáků a vajíček Jakákoli trvalka se skvrnami, rzí či hnilobou ostříhat zimoviště spor Třapatka ponechat do jara semena pro stehlíky a další ptáky Rudbekie ponechat do jara zimní potrava Zlatobýl ponechat do jara semeníky, struktura záhonu Rozchodníky ponechat do jara tuhé stonky, zimní vzhled Vysoké okrasné trávy ponechat, řez v předjaří ochrana středu trsu Ostřice a stálezelené traviny nestříhat, na jaře vyčesat zůstávají zelené
Ptáci na ponechané semeníky skutečně slétají. Ornitologický spolek Audubon označuje suché hlávky třapatek a rudbekií za významnou zimní zásobárnu a Iowa State dodává, že ve středech odkvetlých třapatek pravidelně hodují stehlíci. Na českých zahradách se k nim přidají vrabci, sýkory nebo zvonci.
Ponechání má ale i stinnou stránku. Třapatky se ochotně vysemeňují a na jaře mohou vyrazit tam, kde je nikdo nečekal.
Aby výjimky neskončily v kompostu omylem, vyplatí se je označit. Bambusový kolík s barevnou páskou nebo štítkem „nechat do jara“ předejde nedorozuměním, zvlášť když na zahradě pomáhá víc lidí. Jednoduchá fotka záhonu v mobilu poslouží jako mapa.
Kam s odstřižky a jak záhon připravit na zimu
Samotný řez zabere pár minut na rostlinu, ale postup má svá pravidla:
pracujte za sucha, mokré listí roznáší spory používejte ostré nůžky a stříhejte těsně nad korunou nebo u země podle druhu sesbírejte také spadané listí kolem napadených rostlin nemocný materiál oddělte od zdravého hned na záhonu
Rozhodující otázka přichází u kompostu. Zdravé stonky a listy do něj klidně patří. Pivoňky s botrytidou, floxy s padlím nebo denivky se rzí naopak ne. Domácí kompost podle Iowa State i univerzity v New Hampshire většinou nedosáhne teplot, které by patogeny spolehlivě zničily. RHS doporučuje nemocné zbytky odvézt do sběru bioodpadu, kde průmyslové kompostárny zahřejí hmotu mnohem víc.
Vysoké okrasné trávy, které zůstávají stát, je dobré svázat. Stébla stáhněte pevným provázkem zhruba ve střední až horní třetině do jednoho nebo několika snopů. Trs pak nepadá do stran, střed rostliny zůstává sušší a na jaře stačí celý svazek jedním střihem odstranit.
Po úklidu přichází na řadu mulč. RHS radí přidat od listopadu do února vrstvu nejméně 5 cm, třeba kompostu nebo drcené kůry. Půda pod ní lépe drží vláhu a kořeny snáz přečkají holomrazy.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková