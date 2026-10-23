Do ulic půjde 70 tisíc policistů: Paříž před protesty zavírá metro, muzea i obchody

Francie nasadí na očekávané sobotní protesty 70 tisíc policistů a četníků, zatímco Paříž se připravuje na uzavírky metra, zavřené obchody, zrušené kulturní akce a přísná bezpečnostní opatření po násilnostech z minulého víkendu. Hlavní pařížský pochod proti rostoucím životním nákladům má začít ve 14 hodin na náměstí Bastille. Úřady povolily trasu směrem na Nation přes náměstí Félix-Éboué. Variantu pochodu z Bastilly k Opeře, kterou chtělo koordinační centrum hnutí žlutých vest, prefektura zvláštním výnosem zakázala.
Bezpečnostní složky počítají s tím, že se na okraj demonstrací mohou znovu připojit rychle se pohybující skupiny výtržníků. Právě jejich mobilita patří podle zpravodajských upozornění k hlavním rizikům sobotního dne. V ulicích proto má být o pětinu více policistů než minulý víkend a jednotky mají být rozmístěny tak, aby mohly pružně reagovat na menší skupiny přesouvající se mezi různými částmi města.
Trasa je povolená, část protestů úřady zakázaly
Ministr vnitra Laurent Nuňez uvedl, že na sociálních sítích se znovu objevují výzvy k násilnostem a rabování. Za přípravou nových nepokojů podle něj stojí krajně levicové skupiny. „Podívejte se na sociální sítě: krajní levice tam vyzývá k útokům na veřejné budovy. Nebavíme se tady o hezkých protestech,“ řekl novinářům.
Nuňez zároveň oznámil, že bezpečnostní složky jsou připraveny zasáhnout velmi tvrdě a nehodlají tolerovat násilí. Do opatření mají být zapojeny také elitní jednotky, včetně útvarů Sentinelle, GIGN, BRI a RAID. V pohotovosti bude dvacítka obrněných vozidel Centaure, 15 vozů s vodními děly a také vrtulníky.
Přísnější režim se netýká jen Paříže. Úřady preventivně zakázaly sobotní demonstrace také v Marseille, druhém největším městě Francie. V Paříži zároveň platí zákaz některých shromáždění nahlášených hnutím žlutých vest.
Metro bude omezené už od rána
Pro obyvatele i návštěvníky Paříže budou nejviditelnějším dopadem uzavírky dopravy. Od 09:00 se má uzavřít 24 stanic metra. Podzemní dráha nebude jezdit v úseku od Champs-Élysées směrem k Latinské čtvrti v 5. a 6. obvodu a také v oblasti Daumesnil ve 12. obvodu. Přerušení provozu se dotkne i linek 2, 6 a 12.
Kdo se v sobotu potřebuje pohybovat po centru, měl by počítat nejen s delšími přesuny, ale i s tím, že situace se může měnit podle vývoje demonstrací. Největší komplikace lze čekat v okolí Bastilly, na trase k Nationu a v místech, kde budou bezpečnostní složky uzavírat přístupové ulice.
Paříž odklízí vše, co by mohlo posloužit při nepokojích
Radnice po zkušenostech z minulého víkendu vyzvala obyvatele i obchodníky k mimořádné opatrnosti. Z veřejných prostranství nechala odstranit předměty, které by mohly být použity k rozbíjení výloh nebo stavění zátarasů, například mobilní vybavení ze staveb.
Od sobotního poledne mají lidé uklidit dovnitř odpadkové koše, jízdní kola, venkovní nábytek, vybavení zahrádek a další volně stojící předměty. Výzva se týká také aut zaparkovaných mezi Bastillou a Nationem, tedy v okolí schválené trasy pochodu.
V Paříži navíc zůstává v platnosti částečný noční zákaz pohybu v některých lokalitách. Až do pondělí do šesti hodin ráno se lidé nesmějí v noci od 23:00 do 06:00 zdržovat v okolí náměstí Place de la République a ve čtvrti Les Halles. Omezení platí pro dospělé i nezletilé.
Zavírají muzea, obchody i kulturní akce
Sobotní protesty zasáhnou také kulturní program a obchodní provoz. Ruší se řada akcí plánovaných ve veřejném prostoru a některé řetězce se rozhodly preventivně neotevřít. Zavřené mají být prodejny Apple i vybraná nákupní centra.
Návštěvníci Paříže musí počítat také s uzavřením velkých muzeí a výstavních institucí. Zavřít mají Louvre, muzeum d’Orsay, Národní Picassovo muzeum i Grand Palais, který uzavře všechny své výstavy.
Napětí navazuje na minulou sobotu, kdy ve Francii protestovalo proti zdražování 550 až 800 tisíc lidí a k akcím se připojili také studenti. Na okraj shromáždění v Paříži i dalších městech propukly rozsáhlé střety, vyrabovány byly stovky obchodů a zranění utrpěly desítky policistů. Právě tato zkušenost vysvětluje, proč tentokrát úřady kombinují povolenou trasu hlavního pochodu s rozsáhlými zákazy, dopravními omezeními a mimořádným nasazením bezpečnostních sil.