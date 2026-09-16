Rozhraní Android Auto čeká úprava detailů cílové destinacePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rozhraní Android Auto čeká úprava detailů cílové destinace
Výrobce Oppo do své nabídky zařazuje spoustu levnějších modelů. V poslední době jsme se dočkali například...
Nárůst cen za operační paměti a úložiště odstartoval ve své podstatě již minulý rok a výrobci mobilů se...
Trh s mobilními telefony s ohebnou konstrukcí je poměrně malý, jelikož ne každá firma nabízí nějaký typ...
Google už dávno nečeká s novinkami na vydání nové verze operačního systému jednou za rok. Dnes už dostane...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Google TV se otevírá hrám a gamepad nebudete potřebovat. Ovládání přebere telefon, stačí ho připojit
- Honor okopíroval trik z iPhonu 17 a přidal ho do předního fotoaparátu. Na Androidu nic podobného neexistovalo
- OPPO odhalilo celou řadu Find X10 ještě před premiérou. Tři 200Mpx snímače v Pro Max mění pravidla hry
- Je vám špatně, když koukáte do telefonu v autě? Android 17 přináší funkci, která problém řeší netradičním způsobem