V neděli se vrací zimní čas. Hodina navíc sama o sobě lepší spánek nezaručí

Podzimní posun je snadné chápat jako malý dárek do ložnice. Na rozdíl od jarní změny jednu hodinu získáváme a nedělní ráno nemusí tolik spěchat. Mění se ale údaj na hodinách, nikoli automaticky naše skutečné potřeby. Pokud člověk večer ponocuje stejně dlouho, o kolik mu změna přidala, časovou výhodu prostě nevyužije. Rozumnější než počítat s jistým odpočinkem je podívat se na to, co se během prodlouženého víkendu opravdu změní a co může zůstat při starém.
Delší noc není totéž co delší spánek
Rozdíl dobře ukáže obyčejný příklad. Od sobotních jedenácti večer do nedělních sedmi ráno uplyne při podzimním posunu devět skutečných hodin, přestože ciferník naznačuje osm. To je prostor pro odpočinek, nikoli údaj o tom, kolik hodin člověk skutečně prospí. Někdo část času stráví vzhůru nebo se v noci probudí. Ani delší pobyt pod peřinou proto sám o sobě neříká, zda byl spánek dostatečný a osvěžující.
Britská zdravotnická služba NHS uvádí u většiny zdravých dospělých přibližně sedm až devět hodin spánku za noc, zároveň však zdůrazňuje individuální rozdíly. Důležitým vodítkem je i to, jak člověk funguje přes den: zda má energii, dokáže se soustředit a nebudí se opakovaně vyčerpaný. Jedna dlouhá nedělní noc tak není univerzální odpovědí na únavu z celého týdne. Stejně tak jedna horší noc ještě není důvodem označovat vlastní spánek za poruchu.
Pravidelné ráno pomáhá i o víkendu
Český Národní zdravotnický informační portál doporučuje přibližně stejné časy uléhání a probouzení včetně víkendů. Prakticky to znamená nevytvořit z neděle úplně jiný den jen proto, že je volno a hodiny ukazují méně. Pro někoho může být užitečná běžná snídaně, denní program a procházka za světla místo dlouhého polehávání až do oběda. Nejde o povinnost vstávat na minutu přesně ani o slib okamžitého účinku. Jednotlivým lidem vyhovují různé návyky.
Pravidelnost nemusí znamenat, že se večer přinutíte do postele bez ospalosti. NHS u nespavosti doporučuje uléhat, až když je člověk ospalý, a udržovat podobný čas vstávání. Český portál zase upozorňuje, že příliš brzké ulehnutí nebo nadměrné polehávání mohou následné usínání komplikovat. Užitečnější než násilně dohánět každou minutu je ponechat večeru klidný průběh. U člověka pracujícího na směny se ovšem musí režim přizpůsobit jeho skutečným možnostem.
Večer rozhodují také světlo, jídlo a starosti
Před spaním pomáhá omezit jasné světlo a činnosti, které člověka dál zaměstnávají. Nemusí z toho vzniknout složitý obřad: může stačit odložený telefon, vyvětraná ložnice a krátké čtení. Velká pozdní večeře nebo další pracovní úkol do postele naopak klidný závěr dne neusnadní. Podobně stojí za pozornost vliv kávy na večerní usínání. Samotné přetočení ručiček nezmění účinek kofeinu ani neodstraní starosti, které si člověk přinese pod peřinu.
Změna času má i ryze praktickou stránku pro cestující. České dráhy oznámily, že vybrané noční dálkové vlaky v noci ze soboty na neděli vyčkají ve vhodných stanicích a budou pokračovat podle nového času. Jejich ranní regionální spoje už vyjedou podle středoevropského času. Při noční cestě proto porovnávejte údaje pro konkrétní spoj, nikoli pouze čas na budíku. Dlouhá cesta a přerušovaný odpočinek nejsou totéž co klidná noc doma.
Přetrvávající problémy se spánkem není vhodné přičítat jen říjnovému posunu. Pokud úprava návyků nepomáhá, potíže trvají více týdnů nebo výrazně zasahují do běžného dne, je na místě návštěva praktického lékaře. Vyšetření si zaslouží také pozorované přestávky v dýchání při spánku. Běžné rady k večernímu režimu nejsou individuální léčbou a kvůli změně času není důvod samostatně měnit léky.
autorský text