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Rybáři chystají podzimní výlovy v Brdech, kromě prodeje ryb lákají i na další program

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Prodej živých i zpracovaných ryb, ale také bohatý doprovodný program. Na to všechno lákají Vojenské lesy a statky ČR (VLS) v sobotu 24. října u Dolanského rybníka. Akce proběhne od 8:00 do 16:00. Další výlov, tentokrát na Hořejším Padrťském rybníku, se uskuteční 11. listopadu.
Rybáři chystají podzimní výlovy v Brdech, kromě prodeje ryb lákají i na další program

Rybáři chystají podzimní výlovy v Brdech, kromě prodeje ryb lákají i na další program

Zdroj: Vojenské lesy a statky ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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