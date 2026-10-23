Větve starší 4 let už kvalitní ovoce neponesou. Kdo je v září neodstraní, příští rok sklidí jen drobné a červivé plody

Větve starší 4 let už kvalitní ovoce neponesou. Kdo je v září neodstraní, příští rok sklidí jen drobné a červivé plodyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Větve starší 4 let už kvalitní ovoce neponesou. Kdo je v září neodstraní, příští rok sklidí jen drobné a červivé plodyZdroj: Depositphotos
Článek byl publikován 23.10.2026 15:20
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