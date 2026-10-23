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Autíčko z dětství může mít cenu tisíců. Za tento model vám sběratelé utrhnou ruce, pokud ho máte doma

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Krabička, provedení i poškození patří k podrobnostem, které je třeba porovnávat při ocenění staré hračky. Skončené aukce ukazují, jak rozdílné částky mohou nést nabídky stejného typu autíčka.
Autíčko z dětství může mít cenu tisíců. Za tento model vám sběratelé utrhnou ruce, pokud ho máte doma

Autíčko z dětství může mít cenu tisíců. Za tento model vám sběratelé utrhnou ruce, pokud ho máte doma

Zdroj: redakce
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 16:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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