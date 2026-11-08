Alcaraz poprvé ve finále Paříže, Shelton má vlastní plán. Kdo prosadí svou hru na Masters?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Alcaraz poprvé ve finále Paříže, Shelton má vlastní plán. Kdo prosadí svou hru na Masters?
Článek byl publikován 08.11.2026 09:44
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