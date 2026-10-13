Zverev čekal roky na první grandslam. Teď má dva a jako nejstarší nováček ovládne světový tenis

O jeho triumfu rozhodl zápas, ve kterém ani nebyl na kurtu
Alexander Zverev v pondělí nemusel vyhrát jediný míček, aby dosáhl jednoho z největších úspěchů kariéry. Stačilo mu sledovat, jak si Carlos Alcaraz vede proti Zizou Bergsovi ve třetím kole turnaje Masters v Šanghaji. Španěl překvapivě prohrál 5:7, 6:7 a definitivně přišel o možnost předstihnout Zvereva v letošním konečném pořadí ATP.
Pro devětadvacetiletého Němce to znamenalo jistotu, že sezonu 2026 zakončí na prvním místě světového žebříčku. Je prvním německým tenistou, kterému se podaří získat toto konečné prvenství, a zároveň nejstarším hráčem, jenž se na konci roku poprvé dostane na samotný vrchol.
Důležité je rozlišit dvě věci. Zverev zatím není aktuální světovou jedničkou, protože první místo průběžného žebříčku stále patří Janniku Sinnerovi. Má však matematicky zajištěné, že nejpozději v konečném pořadí sezony bude před všemi soupeři.
Ještě zajímavější než samotné pořadí je cesta, kterou k němu došel. Zverev totiž vstupoval do letošního roku jako jeden z nejúspěšnějších tenistů moderní éry, kterému stále chyběla trofej z turnajů, na nichž se posuzuje skutečná velikost hráčské kariéry.
Tři prohraná finále a otázka, zda na grandslam vůbec má
Zverev měl dlouhá léta téměř všechno, co může elitní tenista chtít. Vyhrál olympijský turnaj v Tokiu, dvakrát triumfoval na Turnaji mistrů, sbíral tituly Masters 1000 a dokázal opakovaně porážet největší hvězdy své generace.
Jenže kdykoliv přišel grandslamový turnaj, v rozhodujících okamžicích mu něco chybělo.
Nejbolestivější byla porážka s Dominicem Thiemem ve finále US Open 2020. Zverev tehdy vedl o dva sety, ve třetím získal výhodu brejku a v rozhodujícím pátém setu dokonce podával na vítězství. Přesto se nakonec radoval Rakušan.
O čtyři roky později vedl Zverev ve finále Roland Garros nad Carlosem Alcarazem 2:1 na sety, ale poslední dvě sady prohrál. A při Australian Open 2025 znovu narazil, tentokrát na Jannika Sinnera, který ho ve finále přehrál ve třech setech.
Tři velká finále, tři porážky a stále stejná otázka. Dokáže Zverev vítězit také ve chvíli, kdy se hraje o nejcennější tenisovou trofej, nebo zůstane hráčem mimořádných kvalit, který svůj potenciál nikdy úplně nenaplnil?
Odpověď přišla letos v Paříži.
Roland Garros mu vrátil místo, kde málem skončila jeho kariéra
Zverevovo vítězství na Roland Garros nebylo výjimečné jen tím, že konečně získal první grandslamový titul. Odehrálo se totiž na místě, ke kterému má velmi bolestivý vztah.
V semifinále pařížského turnaje v roce 2022 nastoupil proti Rafaelu Nadalovi. Zápas měl špičkovou úroveň a Němec dokázal se španělským specialistou na antuku držet krok. Jenže ve druhém setu si při pohybu za míčem vážně poranil pravý kotník. Kurt opouštěl na invalidním vozíku a následné vyšetření odhalilo rozsáhlé poškození vazů.
Zranění ho vyřadilo z tenisu na několik měsíců. Především ale přerušilo období, kdy se nacházel velmi blízko absolutní světové špičce. Po návratu musel znovu získávat zápasovou jistotu, pohybovou důvěru i body do žebříčku.
Letos se do Paříže vrátil jako zkušenější hráč, který už věděl, co všechno může během kariéry ztratit.
Ve finále proti Flaviu Cobollimu vyhrál první set přesvědčivě, ale Ital dokázal zápas dvakrát vyrovnat. Rozhodovalo se až v páté sadě, kterou Zverev ovládl 6:1.
Právě způsob, jakým reagoval po ztrátě čtvrtého setu, byl důležitý. V předchozích grandslamových finále se mu slibně rozehrané zápasy rozpadly. Tentokrát si dokázal udržet koncentraci a v rozhodujícím okamžiku zvýšit úroveň hry.
O tři měsíce později přidal titul na US Open, kde ve finále porazil Bena Sheltona. Během jediné sezony tak získal dvě grandslamové trofeje, na první z nichž čekal téměř celou profesionální kariéru.
Zverev se nezlepšil přes noc. Začal zvládat zápasy, které dříve ztrácel
Při pohledu na letošní výsledky může vzniknout dojem, že Zverev najednou objevil úplně nový tenis. Ve skutečnosti se jeho hra nezměnila tak dramaticky, jak by naznačoval rozdíl mezi předchozími sezonami a letošním úspěchem.
Silné podání, kvalitní bekhend a schopnost držet dlouhé výměny měl už dávno. Patřil mezi hráče, kteří dokázali diktovat tempo i proti soupeřům z absolutní špičky.
Problém často spočíval spíše v tom, jak svou výkonnost přenášel do rozhodujících fází největších zápasů. Při důležitých výměnách se objevovaly dvojchyby, opatrnější údery a okamžiky, kdy místo aktivního zakončení začal čekat na chybu soupeře.
Letošní grandslamové výsledky ukazují, že Zverev dokázal podobné situace zvládat lépe. V Paříži uspěl v pátém setu finále a v New Yorku zvládl tlak dalšího zápasu o titul.
To neznamená, že se definitivně zbavil všech slabin nebo že ho v příštích letech nemohou postihnout další neúspěchy. Rozhodně ale přestal být hráčem, o kterém se při každém velkém turnaji automaticky mluví jako o talentu bez grandslamové trofeje.
Jeho letošní bilance navíc nestojí pouze na dvou finálových vítězstvích. Na Australian Open postoupil do semifinále a ve Wimbledonu si zahrál finále. Dokázal tedy pravidelně sbírat velké množství bodů napříč různými povrchy.
Právě dlouhodobá výkonnost je při boji o konečné první místo světového žebříčku zásadní.
Bez zranění Sinnera a Alcaraze by jeho cesta byla mnohem těžší
Současně by nebylo poctivé vyprávět letošní sezonu jako příběh, ve kterém Zverev jednoduše porazil všechny soupeře na vrcholu jejich možností.
Jannik Sinner po červencovém Wimbledonu kvůli problémům s pravým kolenem přestal závodně nastupovat a minulý týden oznámil, že se do konce sezony už nevrátí.
Carlos Alcaraz zase během roku řešil zranění zápěstí, které ho připravilo o značnou část programu. Přesto se po návratu dokázal znovu prosadit mezi nejlepší a v Šanghaji měl stále teoretickou možnost Zvereva v konečném pořadí ohrozit.
Bergsovo vítězství však poslední šanci ukončilo.
Zranění dvou nejvýraznějších rivalů Zverevovi bezpochyby otevřela cestu. Sinner i Alcaraz byli v posledních letech mimořádně úspěšní a jejich absence znamenala nejen méně přímých soubojů, ale také příležitost sbírat body na turnajích, kde by jinak představovali hlavní favority.
To ale ještě neznamená, že Zverev své prvenství získal pouze zásluhou jejich problémů.
Když nejlepší hráči vypadnou, jejich místo není automaticky obsazené. Někdo musí vyhrávat zápasy, zvládat pětisetové bitvy a proměňovat otevřené příležitosti v tituly.
Zverev přesně tohle udělal. A to na dvou grandslamových turnajích během jediné sezony.
Je Zverev skutečně nejlepší hráč světa?
Tady záleží na tom, co od podobného označení očekáváme.
Pokud se ptáme, kdo letos dokázal získat nejvíce rozhodujících výsledků a kdo si zaslouží zakončit sezonu na prvním místě žebříčku, matematika poskytuje jasnou odpověď. Zverev své prvenství získal podle pravidel soutěže, ve které se počítají výsledky za celé období.
Pokud se ale ptáme, kdo by byl favoritem přímého zápasu mezi zdravým Sinnerem, Alcarazem a Zverevem, odpověď už tak jednoznačná není.
Sinner i Alcaraz v posledních letech předváděli tenis, kterým dokázali Němce opakovaně přehrávat. Jeho letošní vítězství proto samo o sobě nedokazuje, že je v každé herní oblasti překonal.
Podstatné je, že žebříček neodměňuje hypotetickou kvalitu, ale skutečně dosažené výsledky. A právě schopnost odehrát mimořádnou sezonu od začátku do konce představuje jednu z nejdůležitějších vlastností úspěšného profesionála.
Zverev ve 29 letech konečně získal oba typy uznání, po kterých dlouho toužil. Má grandslamové trofeje a bude mít také první místo světového žebříčku.
Jeho nejtěžší zkouška možná přijde až příští rok
Zverev se nyní může těšit na chvíli, kdy jeho jméno oficiálně vystoupá na vrchol pořadí ATP. Letos už ho o toto prvenství nikdo nepřipraví.
Zajímavější otázka však přijde s další sezonou.
Pokud se Sinner i Alcaraz vrátí plně zdraví, bude Němec čelit soupeřům, kteří si během jeho letošního vzestupu prošli vlastními komplikacemi. A zároveň bude obhajovat velké množství bodů získaných na Roland Garros, US Open i dalších turnajích.
Do té doby se ale může právem radovat z mimořádného úspěchu.
Před čtyřmi lety opouštěl Roland Garros na vozíku a nevěděl, jak bude jeho kariéra pokračovat. Letos na stejném místě zvedl nad hlavu první grandslamovou trofej, v New Yorku přidal druhou a v říjnu získal jistotu konečného prvního místa.
Zverev už nemusí nikomu dokazovat, že dokáže vyhrát grandslam. Příští sezona ukáže, zda dokáže na vrcholu zůstat také ve chvíli, kdy se jeho největší soupeři vrátí do plné síly.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Reuters – Bergs stuns Alcaraz in Shanghai as Zverev claims year-end top ranking [2], Associated Press – Zverev clinches year-end No. 1 ranking [3], ATP Tour – Zverev wins first major title at Roland Garros [4], ATP Tour – Zverev passes Sinner for first in Live Race after US Open [5], Roland-Garros – Zverev breaks Grand Slam duck in Paris [6].