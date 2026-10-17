Před rokem byl mimo světovou devítistovku. Rafael Jódar teď jako nejmladší hráč v historii došel do semifinále Šanghaje

Rafael Jódar prohrál s Casperem Ruudem první set čtvrtfinále Masters v Šanghaji 4:6. V jiném utkání by to byl jen nepříjemný začátek proti zkušenému soupeři, který už v kariéře odehrál několik grandslamových finále.
Pro mladého Španěla to ale byla situace, kterou na tomto turnaji velmi dobře znal. V předchozích zápasech už třikrát dokázal otočit utkání, v němž ztratil úvodní sadu. Proti Ruudovi přidal čtvrtý obrat a po výhře 4:6, 6:4, 6:3 postoupil do semifinále.
Dvacetiletý Jódar se tím stal nejmladším semifinalistou v historii šanghajského turnaje Masters 1000. Rekord je pozoruhodný sám o sobě, ale mnohem zajímavější je způsob, jak rychle se do této společnosti dostal.
Ještě nedávno hrál univerzitní tenis
Na jaře 2025 se Jódar pohyboval mimo první devítistovku světového žebříčku. Byl mladým talentem, který se teprve rozhodoval, jak rychle přejít do profesionálního tenisu. Vedle turnajů sbíral zkušenosti také na University of Virginia, kde působil v univerzitním programu.
Následujících dvanáct měsíců jeho kariéru výrazně změnilo. V roce 2025 vyhrál tři turnaje Challenger a v průběhu letošní sezony se začal prosazovat i na nejvyšší úrovni ATP Tour.
Získal titul v Marrákeši, došel do závěrečných kol několika turnajů Masters a postupně se vypracoval mezi dvacet nejlepších hráčů světa. Šanghajský úspěch tak nepřišel z ničeho nic, ale představuje další potvrzení, že jeho výkonnost už odpovídá elitnímu okruhu.
Významné je také to, proti jakým soupeřům Jódar uspěl. Na cestě mezi nejlepší čtyři porazil mimo jiné českého tenistu Jiřího Lehečku a nyní také Ruuda, který má výrazně více zkušeností z velkých turnajů.
Čtyři obraty odhalují jeho největší přednost
Výraznou předností Jódara je schopnost změnit průběh zápasu i ve chvíli, kdy soupeř kontroluje první set. Neznamená to, že by mladý Španěl záměrně začínal pomaleji nebo že by prohrané první sady byly součástí jeho strategie.
Spíš jde o schopnost neztratit po nepovedeném začátku trpělivost. Jódar dokáže během utkání upravit způsob hry, zpřesnit údery a postupně si vytvářet více příležitostí při soupeřově podání.
Proti Ruudovi trvalo utkání dvě hodiny a dvaadvacet minut. Španěl se prosadil až ve chvíli, kdy dokázal vyvinout souvislejší tlak a přimět zkušenějšího soupeře k chybám.
Právě takové zápasy jsou pro mladé hráče důležité. Na nejvyšší úrovni totiž málokdo zvládne celý turnaj bez výkyvu a schopnost reagovat na nepříznivý vývoj může být stejně cenná jako rychlost podání nebo tvrdost forhendu.
Jódar zároveň ukazuje, že vedle mimořádného talentu má i oblasti, ve kterých stále dospívá. Po incidentu se sběračem míčků během osmifinále se veřejně omluvil a přiznal, že své emoce nezvládl. Jeho reakce byla podstatná především proto, že problém nesváděl na rozhodčího nebo okolnosti.
Před Jódarem stojí Medveděv a další velký test
V sobotním semifinále čeká Jódara Daniil Medveděv, jeden z nejzkušenějších hráčů na okruhu. Pro mladého Španěla to bude další příležitost ukázat, zda si dokáže svůj agresivní styl udržet i proti soupeři, který je proslulý mimořádně kvalitní obranou a schopností prodlužovat výměny.
Výsledek semifinále samozřejmě určí, zda se Jódar dostane až do finále. Na významu jeho dosavadního turnaje však nic nezmění.
Ještě před rokem bojoval o to, aby vůbec získal stabilní místo v profesionálním tenisu. Teď dokáže pravidelně porážet hráče světové špičky a na Masters v Šanghaji překonal historický rekord.
Dalším důležitým měřítkem už pro něj nebude jediný výjimečně povedený turnaj, ale schopnost takové výsledky opakovat. Pokud se mu podaří stabilizovat výkonnost a udržet zdravotní kondici při náročném programu, může se rychle zařadit mezi hráče, se kterými se bude pravidelně počítat v závěrečných kolech největších turnajů.
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Zdroje: Vše o sportu [1], El País – Jódar vence a Ruud y accede a las semifinales del Masters de Shanghái [2], Cadena SER – Rafa Jódar vence a Casper Ruud [3], ATP Tour – Inside Rafael Jodar's rapid rise to the Top 100 [4], ATP Tour – Jodar reaches first Masters 1000 semi-final in Montreal [5].