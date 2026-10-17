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Před rokem byl mimo světovou devítistovku. Rafael Jódar teď jako nejmladší hráč v historii došel do semifinále Šanghaje

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Rafael Jódar ještě před rokem bojoval o místo mezi nejlepšími devíti sty tenisty světa. Dnes je mu dvacet let, patří do světové špičky a v Šanghaji se stal nejmladším semifinalistou v historii turnaje. Caspera Ruuda porazil 4:6, 6:4, 6:3, přičemž už počtvrté během jediného turnaje dokázal obrátit zápas po prohraném prvním setu. Jeho kariérní vzestup začíná připomínat příběhy největších talentů, ale Jódar má zatím jednu výraznou přednost: umí vyhrávat i tehdy, když se mu zápas od začátku nedaří.
Před rokem byl mimo světovou devítistovku. Rafael Jódar teď jako nejmladší hráč v historii došel do semifinále Šanghaje

Před rokem byl mimo světovou devítistovku. Rafael Jódar teď jako nejmladší hráč v historii došel do semifinále Šanghaje

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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