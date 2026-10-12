Začínal jako světová 241, teď vyřadil Sheltona. Arthur Gea při premiéře na Masters šokoval tenisovou špičku

Shelton nestačil na hráče, který ještě nedávno objížděl menší turnaje
Ben Shelton patří mezi nejvýraznější představitele nové generace amerického tenisu. Disponuje mimořádně silným servisem, agresivním způsobem hry a letos se poprvé dostal až do grandslamového finále.
Do Šanghaje přijel jako třetí nasazený a čtvrtý hráč světového žebříčku. Jeho soupeř ve třetím kole měl za sebou úplně jinou cestu. Arthur Gea teprve letos začal pravidelně pronikat mezi nejlepší profesionální tenisty. Na začátku sezony mu patřilo 241. místo žebříčku ATP a jeho největší ambicí bylo získat dostatek bodů, aby se mohl pravidelně objevovat na významnějších turnajích.
V neděli proti Sheltonovi ukázal, jak rychle se může situace změnit. Francouz zvítězil 7:6, 7:6, přičemž první tie-break získal 7:5 a druhý 7:3. Na své premiéře v hlavní soutěži turnaje Masters 1000 tak dosáhl na první vítězství nad hráčem světové desítky.
Dvakrát ztratil servis, ale ani jednou se nezhroutil
Gea neměl zápas pod kontrolou od první do poslední výměny. V úvodním setu vedl 5:4 a podával na jeho zisk, jenže Shelton dokázal servis prolomit a vynutil si zkrácenou hru.
Podobná situace může být pro mladého hráče mimořádně nepříjemná. Když totiž proti světové čtyřce získá příležitost rozhodnout set vlastním podáním, může následná ztráta servisu výrazně změnit jeho sebevědomí.
Gea však dokázal rychle zareagovat. První tie-break zvládl a podobnou odolnost předvedl také ve druhém setu, ve kterém musel znovu reagovat na ztrátu podání. Francouz přitom proti Sheltonovi nespoléhal pouze na chyby soupeře. Aktivně se prosazoval při výměnách a velmi dobře využíval také náběhy k síti, kde získal dvacet z 28 bodů.
Právě schopnost úspěšně zakončovat výměny u sítě byla důležitá proti hráči, který při dostatku času umí soupeře zatlačit silnými údery od základní čáry.
Z 241. místa k titulům a grandslamovým úspěchům
Šanghajské vítězství nepřišlo úplně z ničeho. Gea už v červenci získal svůj první titul na okruhu ATP v Los Cabos a následně zaujal také na US Open, kde jako lucky loser prošel až do osmifinále. Právě výsledky z posledních měsíců ukazují, že se Francouz postupně naučil zvládat nároky nejvyšší tenisové úrovně.
Nestačí totiž pouze disponovat kvalitními údery. Hráči světové špičky pravidelně rozhodují zápasy schopností zvládat důležité výměny, reagovat na nepříznivý vývoj a udržet koncentraci ve chvílích, kdy je soupeř pod tlakem.
Gea proti Sheltonovi předvedl všechny tyto vlastnosti. Výhrou si navíc zajistil postup do osmifinále, kde na něj čeká český reprezentant Jakub Menšík. Právě tento zápas bude pro české publikum mimořádně zajímavý. Menšík se totiž rovněž prosazuje mezi předními mladými hráči ATP a souboj dvou talentů může hodně napovědět o jejich současné výkonnosti.
Gea už každopádně v Šanghaji dokázal, že jeho letošní vzestup není založený pouze na úspěších proti slabším soupeřům. Světovou čtyřku porazil ve dvou setech a oba rozhodl v okamžicích, kdy se lámala psychická odolnost. Pro hráče, který ještě před deseti měsíci figuroval na konci třetí stovky žebříčku, jde o mimořádný posun.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Rolex Shanghai Masters / ATP – Gea upsets Shelton in Shanghai [2], Tennis Majors – Gea stuns Shelton for first Top 10 win [3].