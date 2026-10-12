Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Začínal jako světová 241, teď vyřadil Sheltona. Arthur Gea při premiéře na Masters šokoval tenisovou špičku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ještě na začátku roku figuroval Arthur Gea na 241. místě světového žebříčku. Dnes už dokáže porážet hráče, kteří patří mezi největší hvězdy mužského tenisu. Jednadvacetiletý Francouz při svém prvním startu na turnaji Masters 1000 v Šanghaji vyřadil světovou čtyřku Bena Sheltona. Oba sety vyhrál v tie-breaku, a přestože musel během utkání zvládnout několik nepříjemných situací, dokázal zůstat klidnější než americký favorit.
Začínal jako světová 241, teď vyřadil Sheltona. Arthur Gea při premiéře na Masters šokoval tenisovou špičku

Začínal jako světová 241, teď vyřadil Sheltona. Arthur Gea při premiéře na Masters šokoval tenisovou špičku

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 12:15

Reklama
Další články z Vše o sportu
NHL po noci: Ullmark drží Ottawu mezi nejlepšími, Buffalo přišlo o Dahlina a Minnesota zastavila rozjeté Vegas
NHL po noci: Ullmark drží Ottawu mezi nejlepšími, Buffalo přišlo o Dahlina a Minnesota zastavila rozjeté Vegas
Kyrie Irving čekal na návrat 586 dní. První koš dal za čtrnáct sekund a připomněl Dallasu, o jakého hráče přišel
Kyrie Irving čekal na návrat 586 dní. První koš dal za čtrnáct sekund a připomněl Dallasu, o jakého hráče přišel

Kyrie Irving nehrál soutěžní utkání od března 2025, kdy si přetrhl přední zkřížený vaz v levém koleni....

Zlomené prsty na ruce, kterou brzdí. Fernández se musel naučit nový pohyb a v MotoGP dojel druhý
Zlomené prsty na ruce, kterou brzdí. Fernández se musel naučit nový pohyb a v MotoGP dojel druhý

Raúl Fernández měl po sobotním pádu v Indonésii dva zlomené prsty. Pro jezdce MotoGP by to samo o sobě...

Hamilton neposlechl Ferrari a přišel o pódium. Po závodě se omlouval a musel na lékařské vyšetření
Hamilton neposlechl Ferrari a přišel o pódium. Po závodě se omlouval a musel na lékařské vyšetření

Lewis Hamilton měl ve Velké ceně Singapuru na dosah své další pódium s Ferrari. Jenže ve 39. kole se...

Aprilia obsadila první čtyři místa, Ducati z bedny zmizelo. MotoGP dostala důkaz, že dominance nemusí trvat věčně
Aprilia obsadila první čtyři místa, Ducati z bedny zmizelo. MotoGP dostala důkaz, že dominance nemusí trvat věčně

Ještě nedávno působila Ducati jako značka, která má v MotoGP odpověď téměř na všechno. Jenže nedělní Velká...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.