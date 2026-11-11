CENTRUM o páté: Svatý Martin letos sníh nepřivezl, svatomartinská kachna zlevnila a počasí předvedlo své extrémy

Svatý Martin letos přijel bez sněhové nadílky
Letošní 11. listopad se většině Česka obešel bez tradičního sněhového pozdravu. Předpověď počítala se zataženou oblohou a postupným deštěm, přičemž teploty měly na některých místech vystoupat až k deseti stupňům. Sníh se mohl objevit především na nejvyšších horách. Zima si ale podle meteorologů nechává otevřená vrátka – v dalších dnech se má nejprve oteplit a poté má sněžit i v nižších polohách.
Když se léto změnilo v mráz během několika hodin
Listopadové počasí dokáže být mnohem dramatičtější než jen deštivý svátek. V Oklahomě se 11. listopadu 1911 teplota vyšplhala na přibližně 28 stupňů, do půlnoci však klesla až na minus osm. Rozdíl zhruba 37 stupňů během jediného dne znamenal, že na stejný listopadový den připadl rekordně teplý i rekordně studený údaj. Událost známá jako Great Blue Norther přinesla na některých místech také bouřky, tornáda a sněžení. Připomíná, jak rychle se mohou podmínky změnit, když se střetnou dvě zcela odlišné vzduchové hmoty.
Svatomartinské hody nemusí stát majlant
K listopadu patří také kachna, knedlík a zelí. Srovnání letošních cen ukázalo, že svatomartinské jídlo pro čtyři lidi lze pořídit i pod dvě stě korun. Nejlevnější nákup vyšel v Lidlu na 193,60 Kč a zahrnoval dvoukilovou kachnu, houskový knedlík a kysané zelí. Výsledek se vztahuje k letákovým cenám platným od 5. listopadu a k několika sledovaným velkým řetězcům. Tradiční menu tak nemusí být automaticky drahou slavnostní záležitostí.
Einstein chtěl zabránit tomu, aby lednička zabíjela
Lednička dnes patří k samozřejmému vybavení domácnosti, její vývoj ale provázela i vážná bezpečnostní rizika. Alberta Einsteina ve 30. letech znepokojila zpráva o rodině, která zemřela po úniku chladicí látky ze spotřebiče. Společně s fyzikem Leó Szilárdem proto navrhl a patentoval chladicí zařízení bez běžného kompresoru. Do každé kuchyně se jejich řešení nakonec nedostalo – mimo jiné proto, že se mezitím začala používat nová chladiva, která tehdy působila bezpečněji. Později se však ukázalo, že některá z nich poškozují ozonovou vrstvu a přispívají ke klimatickým problémům. Technický pokrok tak někdy neodstraní riziko úplně, ale pouze ho přesune jinam.
Co všechno prozrazovala československá domácnost v roce 1980
Jak se vybavení domácností změnilo, ukazuje sčítání lidu z roku 1980. Statistiky tehdy nezajímalo jen to, zda mají lidé vodovod, topení nebo ledničku. Ptaly se také na motocykl, rekreační domek či autogaráž. Televizor měla v české části republiky téměř devět z deseti bytových domácností, barevný přijímač však vlastnilo méně než šest procent. Auto mělo 40,7 procenta domácností. Dnešní samozřejmosti tak tehdy patřily k vybavení, které vypovídalo o životní úrovni a možnostech rodiny.
Zdražování se z energií přelévá do běžného života
Domácnosti dnes řeší jiné starosti než před čtyřiceti lety, jedna otázka ale zůstává: kolik stojí běžný provoz domácnosti. Generální ředitel Raiffeisenbank Igor Vida upozorňuje, že vysoké ceny energií a ropy se postupně promítají do cen dalšího zboží a služeb. Češi tak musí počítat s dalším zdražováním a pečlivěji zvažovat své výdaje. Podle Vidu se však český bankovní sektor zatím nemusí obávat výraznějších problémů se splácením úvěrů.
Útok na ruský přístav zasáhl důležitou ropnou infrastrukturu
Ceny energií ovlivňuje také válka. Noční ukrajinský dronový útok způsobil požár a výpadek elektřiny v ruském přístavu Usť-Luga u Baltského moře, který je důležitým bodem pro vývoz ropy. Zranění utrpěli tři zaměstnanci. Podle ruského gubernátora protivzdušná obrana nad Leningradskou oblastí sestřelila 150 bezpilotních letounů. Útok ukazuje, že cílem bojů nejsou jen vojenské pozice, ale také infrastruktura důležitá pro ruskou ekonomiku.
Průzkum zamíchal očekáváním před demonstrací na Letné
Pozornost se obrací také k domácí politice. Říjnový volební model agentury Kantar pro Českou televizi ukázal výrazný růst hnutí STAN na 23,5 procenta, což je o 6,5 procentního bodu více než v srpnu. ANO naopak oproti říjnu kleslo o pět bodů na 29,5 procenta. Takový vývoj podle autorů podcastu Politická šikana překvapil i zkušené pozorovatele. V debatě se vedle výsledků průzkumu řešilo také to, zda nedělní demonstrace na pražské Letné přiláká půl milionu lidí. Průzkum sám o sobě volby nerozhoduje, může ale změnit očekávání i náladu před dalšími politickými střety.
Svatý Martin je spojený s očekáváním zimy, ale letošní listopad připomíná, že počasí, ceny i politická nálada se jen málokdy řídí tradicí. A zatímco se mění naše domácnosti i svět kolem nich, některé otázky zůstávají stejné: jak se připravit na to, co přijde, a co všechno jsme ochotni považovat za samozřejmost.