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CENTRUM o páté: Svatý Martin letos sníh nepřivezl, svatomartinská kachna zlevnila a počasí předvedlo své extrémy

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Svatý Martin letos dorazil spíš s deštěm než se sněhem, jeho tradiční poselství ale zůstává: listopad umí překvapit. Zatímco se domácnosti chystají na svatomartinské hody a počítají jejich cenu, připomínáme si i chvíle, kdy se počasí změnilo během jediného dne, nebo jak se v minulosti proměňovaly české domácnosti. Do toho vstupují rostoucí ceny, válka na Ukrajině i politické průzkumy, které mohou zamíchat domácí scénou.
CENTRUM o páté: Svatý Martin letos sníh nepřivezl, svatomartinská kachna zlevnila a počasí předvedlo své extrémy

CENTRUM o páté: Svatý Martin letos sníh nepřivezl, svatomartinská kachna zlevnila a počasí předvedlo své extrémy

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 16:00

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