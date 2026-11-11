Stranger Things se vrací. Nový příběh nám ukáže původ Vecnových schopností

Megahit Stranger Things se dočká dalšího prequelu. Tentokrát se díky seriálu Stranger Things: Jiné světy (Other Worlds: A Stranger Things Adventure) podíváme do o něco vzdálenější minulosti.
Sci-fi seriál Stranger Things je značný fenomén a jeho popularita se dávno rozšířila za platformu Netflixu. Vedle komiksů, knih, her či animované minisérie vznikla dokonce divadelní hra The First Shadow, která se vracela do konce padesátých let a sledovala původ schopností a identity hlavního záporáka Vecny (Jamie Campbell Bower). Prequelový seriál Stranger Things: Jiné světy se vrátí ještě dál, do roku 1955. Ten by měl vysvětlit původ kamene, který mladý Henry Creel nalezl ve First Shadow a jenž mu propůjčil ony děsivé schopnosti.
Netflix oznámil prequel v doprovodu atmosférického teaseru. Opuštěný bicykl v trávě v soumračných kopcích, z něhož kamera rámuje vzdálené maloměsto, má typický náboj milovaného seriálu. Když se na konci teaseru roztrhne obloha, je to nejen efektní tečka, ale také příslib mnohem větších událostí. Nakonec je to svět, kde se jiné dimenze otevírají jako nezajištěné okno v průvanu.
Seriál produkují bratři Dufferové, režie prvních tří epizod se ovšem ujme Joe Wright. Ten natočil například akční podivnost Hanna, výtečné Pokání nebo životopisnou Nejtemnější hodinu. Ve svých dílech častokrát prokázal cit pro slušnou rytmickou kompozici, což se ve Stranger Things docela hodí. Tvůrci zároveň slibují nové zápletky, postavy i svéráznou mytologii, což je v rámci fikčního světa Stranger Things dost příjemné. Seriálový hit se stal přesně tou velkou fantastickou franšízou, o kterou Netflix usiloval.
Stranger Things je s námi deset let, své fanoušky si získal prací s postavami, retro-hororovou atmosférou, strhujícím způsobem vyprávění a hlavně neustálými odkazy na klasické fantastické počiny. Mezitím se rozrostl do košatého světa napříč různými médii. Seriál Jiné světy je teprve v přípravě, jeho premiéra je plánována na rok 2028. Je otázkou, nakolik se mu povede navázat na kvality svého předchůdce.
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Zdroj: Netflix