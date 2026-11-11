McGregor se vrací po operaci kolena a má jasno. Poslední zápas v UFC musí být Holloway

Sál po galavečeru boxu bez rukavic, mikrofon a muž, který tam neměl co řešit. Conor McGregor, 38letý irský bojovník ve welterové váze (do 77 kg) s bilancí 22-7-0 a bývalý šampion dvou divizí UFC, se přesto vrátil k zápasu, který se mu rozsypal pod nohama po necelé minutě. Mluvil o tom, že by na jedné noze přeskočil plot a prohlásil se vítězem. Mluvil o tom, že ho to pořád ničí. A pak řekl jméno soupeře, se kterým chce z UFC odejít. Redakce MMAmag proto prošla kalendář UFC i jeho vlastní starší výroky a porovnala, co z toho je plán a co je zatím jen přání.
V Glasgow padlo jméno, na které sál nečekal
Tiskovou konferenci po turnaji BKFC 96 Glasgow uspořádala 7. listopadu 2026 v hale Hydro americká organizace boxu bez rukavic. McGregor na ní mluvil hlavně o kleci, do které se teprve chystá. Podle serverů MMA Fighting a MMA Mania, které jeho slova citovaly 8. listopadu 2026, řekl: „Musí to být Holloway. Musí. Prostě to celé zasraně zopakovat“.
Řeč měl o Maxi Hollowayovi, 34letém Američanovi z Havaje a bývalém šampionovi pérové váhy (do 66 kg). Jeho bilanci uvádějí zdroje různě: AP a Sherdog po červenci 2026 28-9-0, profil na webu UFC 27-9-0. McGregor podle obou serverů dodal, že jeho jméno nemá vyslovovat nikdo bez světových úspěchů, a zopakoval, že mu ve smlouvě s UFC zbývá jediný zápas. Smlouva veřejná není, takže zatím platí jeho slovo.
Pak přišla emoce. Holloway podle McGregora volal na rozhodčího, ať zápas zastaví, a Ir tvrdí, že by sám přeskočil plot a na jedné noze se prohlásil vítězem. „Bylo to tak šokující a tak srdcervoucí. A pořád se s tím vyrovnávám“, řekl v Glasgow. Proč ho jedna porážka drží 4 měsíce po krku, vysvětlí 69 sekund z 11. července a zápas, který se odehrál dřív, než se z Hollowaye stala hvězda.
Třináct let, dva zápasy a kop, po kterém bylo hotovo
Poprvé se potkali 17. srpna 2013 na turnaji UFC Fight Night 26 v Bostonu, v pérové váze, a McGregor vyhrál jednomyslným rozhodnutím rozhodčích. Odveta přišla až 11. července 2026 na UFC 329 v Las Vegas, ve welterové váze a s plánem na pět kol. Trvala 69 sekund. V bilanci na Sherdogu, do které redakce MMAmag nahlédla, stojí u zápasu technický knockout kvůli zranění kolena v čase 1:09 1. kola; AP popsala, že McGregor špatně dopadl na pravé koleno hned po úvodním kopu. Od toho večera do tiskovky v Glasgow uplynulo 119 dní a série zůstává 1:1.
|Datum
|Turnaj a váha
|Výsledek
|17. 8. 2013
|UFC Fight Night 26, pérová váha
|McGregor jednomyslným rozhodnutím
|11. 7. 2026
|UFC 329, welterová váha
|Holloway, TKO kvůli zranění kolena, 1. kolo, 1:09
|plánováno
|neoznámeno
|nic potvrzeného
Polovina rehabilitace a termín, který zatím nikdo nepodepsal
V oznámení, které UFC zveřejnila 13. července 2026 po turnaji UFC 329, našla redakce MMAmag jedinou potvrzenou věc: operaci. Všechno ostatní o tom koleni jsou McGregorova slova. „Co je teď, listopad? Jsem tři měsíce po operaci. Tohle zranění už jsem měl a vrátil jsem se do devíti měsíců. Devět měsíců je před létem“, řekl podle MMA Fighting. Server MMA Mania k tomu píše, že je podle svých slov zhruba v polovině rehabilitace.
3 měsíce jako polovina by znamenaly plán na 6 měsíců, tedy o 3 měsíce rychlejší než lhůta 9 měsíců, kterou sám zmiňuje. Nejde o lékařský plán, jen o porovnání dvou jeho vlastních čísel. Zbývá drobnost: v oficiálním kalendáři UFC po takovém zápase zatím není ani stopa.
Co z toho zbude, až dozní mikrofon
ANALÝZA Z přehledu nadcházejících turnajů na webu UFC, který redakce MMAmag prošla 11. listopadu 2026, McGregorovo jméno chybí. Žádný turnaj, žádné datum, žádná váha. Na profilech obou bojovníků zůstává jako poslední položka červencová odveta.
Dne 5. listopadu 2026 citoval MMA Fighting McGregorův plán jinak: „Rukavice odložím v oktagonu při posledním zápase smlouvy UFC, ale ne proto, abych skončil; abych oznámil box bez rukavic“. Dne 8. listopadu k té poslední položce přidal jméno soupeře. Není to výkřik, je to skládání odchodové dramaturgie: jeden zápas v kleci UFC, pak holé pěsti. Holloway drží starší pozici, po UFC 329 podle MMA Fighting o trilogii mluvil jako o možné variantě.
Jeden kop, jedno koleno, jeden zbývající zápas. Pevné je zatím jen to první, zbytek drží hlas jednoho muže na pódiu organizace, která není UFC.
ATRAKTIVNÍ TITULEK (OG:title): McGregor chce reparát za 69 sekund. Musí to být Holloway, tvrdí
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek