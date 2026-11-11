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Jihlavou prochází svatomartinský průvod, akce vyvrcholí ohňovou akrobatickou show

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Do ulic krajského města se právě vydává svatý Martin na bílém koni, kterého doprovází historické postavy, kejklíři, vojáci, selské ženy, andělé i místní konšelé. Na náměstí bude letos místo obligátního ohňostroje novinka.
Jihlavou prochází svatomartinský průvod, akce vyvrcholí ohňovou akrobatickou show

Jihlavou prochází svatomartinský průvod, akce vyvrcholí ohňovou akrobatickou show

Zdroj: Sledujeme příjezd svatého Martina do Jihlavy. Přilákal tisíce lidí
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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