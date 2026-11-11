Praha uzavře Sulickou ulici, kolony na Vídeňské narostou nejméně o polovinu

Praha uzavře Sulickou ulici, kolony na Vídeňské narostou nejméně o polovinuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 11.11.2026 16:00
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