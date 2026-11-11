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Jih Evropy čeká téměř letní teplo. Podívejte se, kde může být až ke 30 °C, zatímco jinde hrozí povodně

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Evropa zažívá v polovině listopadu mimořádně kontrastní počasí. Zatímco Pyrenejský poloostrov zasahuje tlaková níže Charles s přívalovým deštěm a silným větrem, na její přední straně proudí od severní Afriky do centrálního a východního Středomoří velmi teplý vzduch. V jižní Itálii a Řecku proto budou teploty místy připomínat spíše konec září než polovinu listopadu. Na Sicílii mohou v nejteplejších lokalitách vystoupit dokonce k 28 až 30 °C.
Jih Evropy čeká téměř letní teplo. Podívejte se, kde může být až ke 30 °C, zatímco jinde hrozí povodně

Jih Evropy čeká téměř letní teplo. Podívejte se, kde může být až ke 30 °C, zatímco jinde hrozí povodně

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 16:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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