Jih Evropy čeká téměř letní teplo. Podívejte se, kde může být až ke 30 °C, zatímco jinde hrozí povodně

Charles přinesl na západ Evropy úplně jiné počasí
Tlaková níže Charles dnes postupuje přes oblast Pyrenejského poloostrova. Portugalský meteorologický institut IPMA původně počítal s nárazy větru až kolem 120–140 km/h a velmi vydatnými srážkami. Během dne se ale systém vyvinul trochu jinak, než předpokládaly modely: Charles se po přechodu severně od Madeiry rozdělil na dvě samostatná tlaková minima (jádra), což vedlo k menšímu prohloubení níže a zmírnění očekávaného větru. Ani tak ale situace není klidná - v Portugalsku pokračuje místy vytrvalý a silný déšť a na exponovaných místech mohou nárazy dosahovat kolem 110 km/h.
Obr. 1: Na jihu Evropy bude počasí letní (zdroj: Meteocentrum)
Z pohledu celé Evropy je ale podstatnější širší tlakové pole. Rozsáhlá oblast nízkého tlaku nad západem kontinentu vytváří na své východní až jihovýchodní straně silné jižní proudění. Do Středomoří se tak přes severní Afriku dostává velmi teplá vzduchová hmota. Nejde tedy o to, že by samotný Charles „vyráběl teplo“ - rozhodující je jeho poloha a cirkulace, kterou společně s dalšími tlakovými útvary vytváří.
Itálie bude rozdělená téměř na dvě roční období
Právě Itálie bude jedním z nejlepších příkladů tohoto kontrastu. Na severu a v části střední Itálie se očekává velká oblačnost, déšť a maxima místy pouze kolem 10 až 14 °C. V Ligurii, Toskánsku a později také v severovýchodní části země může být déšť velmi vydatný a v exponovaných horských oblastech se do víkendu mohou srážkové úhrny dostat do stovek milimetrů.
Obr. 2: Na mapě Evropy lze vidět, že Itálie bude rozdělena na dva světy - výrazně chladný sever a výrazně teplý (místy až horký) jih (zdroj: Meteocentrum)
O několik set kilometrů jižněji ale bude situace úplně jiná. Teplé proudění typu sirocco bude přes centrální Středomoří hnát vzduch původem ze severní Afriky. Jižní Itálie a velké ostrovy proto mohou zaznamenat maxima kolem 25 až 27 °C. Na Sicílii jsou lokální předpovědi ještě výraznější - v závětří sicilských hor a na jónské straně ostrova mohou teploty ve čtvrtek vystoupit až přibližně na 28 až 30 °C. Už dnes byly na ostrově pozorovány hodnoty blízko 30 °C.
Roli bude hrát i reliéf
A co na to členitá orografie ostrova? Sicílie ukazuje, proč nelze teplotu vysvětlit pouze původem vzduchové hmoty. Teplý jižní až jihozápadní vzduch musí překonávat členitý reliéf ostrova. Na závětrné straně může sestupovat do nižších poloh, adiabaticky se oteplovat a vysušovat. Výsledkem jsou lokálně ještě vyšší teploty, než by odpovídalo samotné advekci ze severní Afriky.
Podobný princip funguje i v dalších částech jižní Itálie. Zatímco návětrné svahy mohou dostávat déšť a být výrazně chladnější, o několik desítek kilometrů dál může závětrná oblast zažít teplé, větrné a relativně suché počasí. Právě kombinace proudění a reliéfu proto vytváří v těchto dnech mimořádně ostré regionální rozdíly. Tento jev je mimochodem znám jako fénový efekt.
V Řecku až 25 °C a saharský prach
Velmi teplo bude také dále na východ. V Řecku mají ve čtvrtek maxima na mnoha místech vystoupit na 22 až 24 °C, lokálně přibližně na 25 °C. Atény se budou pohybovat kolem 22 až 23 °C. Jižní proudění navíc zesílí a během pátku začne nad Řecko transportovat větší množství saharského prachu. Nad mořem může vítr dosahovat až 7–8 stupňů Beaufortovy stupnice.
Ani zde tedy „letní“ teploty neznamenají klidné letní počasí. Na západě Řecka se současně objeví přeháňky a bouřky a silnější vítr může výrazně zhoršit podmínky na moři.
Ne návrat léta, ale krátký příliv subtropického vzduchu
O skutečném návratu léta proto mluvit nelze. Slunce je v polovině listopadu nízko nad obzorem, den je krátký a teplá epizoda je přímo navázaná na konkrétní cirkulační situaci. Jakmile se tlakové níže posunou dále k východu a proudění se změní, mimořádné teplo rychle skončí. V Itálii se už během víkendu očekává postupné ochlazování směrem k běžnějším listopadovým hodnotám.
Obr. 3: Rozložení tlakových útvarů nad Atlantikem řídí chod počasí v jižní až jihovýchodní Evropě (zdroj: Meteocentrum)
Současná situace je ale velmi názornou ukázkou geografické rozmanitosti evropského počasí. Ve stejnou chvíli může západ Portugalska řešit přívalový déšť a vítr, sever Itálie vytrvalé srážky při 12 °C a Sicílie téměř třicetistupňové teplo. Všechny tyto projevy přitom patří k jednomu rozsáhlému cirkulačnímu systému nad Evropou.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz