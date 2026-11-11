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Sýrovo-česneková pomazánka jako z lahůdkářství: Na bagetkách vytvoří chutné občerstvení bez složité přípravy

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Připravte si rychlou česnekovou pomazánku z pomazánkového másla, sýra a česneku. Skvělá chuťovka na bagetkách hotová za 10 minut. Tak se na to vrhneme!
Obrázek k receptu na česnekovou pomazánku

Obrázek k receptu na česnekovou pomazánku

Zdroj: Foto a zdroj: Vaření s Jančou, recept na česnekovou pomaznku
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 16:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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