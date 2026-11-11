Sýrovo-česneková pomazánka jako z lahůdkářství: Na bagetkách vytvoří chutné občerstvení bez složité přípravy

Když se doma schyluje k
nečekané návštěvě nebo prostě jen dostanu chuť na něco výrazného a naprosto neodolatelného k zakousnutí, moje volba okamžitě padne na tuhle bleskovou česnekovou . Spojení nadýchaného pomazánku , jemné majonézy, poctivé porce pomazánkového másla nastrouhaného sýra a výrazného česneku tvoří dokonalou harmonii chutí. Namazaná na křupavých kolečkách bagetek a ozdobená kouskem klobásky, nebo netradičně i olivy mandarinky mizí z talíře vždycky jako první.
Příprava je tak
neuvěřitelně snadná a rychlá, že ji zvládnete připravit doslova za pár minut, aniž byste museli trávit hodiny v kuchyni. Stačí všechny suroviny smíchat v misce a rázem máte na světě , které oslní každého milovníka pohoštění slaných dobrot.
Můj tip zní: Sýr nastrouhejte na nejjemnějším struhadle, aby se v pomazánce dokonale rozprostřel a tvořil s krémovým základem jednolitou, lahodnou strukturu. Recept na domácí česnekovou pomazánku s sýrem a obloženými bagetkami
Celkový čas přípravy: 20 minut Ingredience potřebné k přípravě 300 g pomazánkového másla 3 až 4 polévkové lžíce majonézy 100 g strouhaného sýra (chedar nebo ementál) 4 velké stroužky česneku (nebo podle chuti) 1 ks čerstvé bagetky 1 balení oliven na ozdobu 1 kousek sušené klobásky 1 ks mandarinky Foto a zdroj: Vaření s Jančou, z pár ingrediencí vykouzlíte dobrotu Postup při přípravě vynikající česnekové pomazánky
1. Do hluboké mísy
vložte pomazánkové máslo a přidejte majonézu.
2. Oloupejte stroužky česneku a
prolisujte je přímo do mísy k základu.
3. Přisypejte jemně nastrouhaný sýr (můžete zvolit výrazný chedar nebo lahodný ementál).
4. Pomocí lžičky nebo metličky
všechny suroviny důkladně promíchejte, dokud nevznikne hladká a kompaktní pomazánka. Foto a zdroj: Vaření s Jančou, pomazánka se rýsuje
5. Čerstvou bagetku
nakrájejte na úhledná kolečka a rozložte je na pracovní desku nebo velký talíř.
6. Na každé kolečko bagetky
naneste štědrou vrstvu připravené česnekové pomazánky.
7. Navrch pomazánky
kreativně naaranžujte kolečka klobásky, olivy nebo svěží měsíčky mandarinek pro pestrý vzhled i chuť.
8. Hotové obložené bagetky
naskládejte na slavnostní tác a ihned podávejte hostům. Tipy redakce: Výběr sýra: Kombinace jemného ementálu a výrazného čedaru dodá pomazánce naprosto jedinečný šmak a krásnou barvu. Množství česneku: Česnek dávkujte podle vlastní otrlosti, ale čtyři velké stroužky zaručí tu správnou říznost. Odležení v chladu: Pokud pomazánku necháte před mazáním hodinu odležet v chladničce, chutě se ještě lépe propojí. Svěží ovocný kontrast: Kousky mandarinky na pomazánce působí netradičně, ale sladkokyselá chuť ovoce skvěle doplní slanou sýrovou pomazánku. Křupavost pečiva: Bagetky můžete před mazáním pomazánky oplést nasucho na pánvi nebo v troubě pro křupavější efekt.
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Foto a recept: Se souhlasem Vaření s Jančou